Triệu tập thêm 17 đối tượng trong vụ 'bão đêm' lạng lách, đánh võng tại Mỹ Đình

Liên quan vụ việc hàng chục thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy tốc độ cao, bốc đầu, lạng lách, đánh võng gây mất an ninh, trật tự tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, lực lượng công an tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trong các đêm 11 và 12/10/2026, nhiều nhóm thanh niên đã điều khiển xe mô tô tụ tập thành đoàn, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng và có những hành vi nguy hiểm trên các tuyến đường quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình. Các hành vi này không chỉ gây bức xúc trong dư luận mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, đe dọa sự an toàn của người tham gia giao thông.

Lực lượng chức năng tiếp tục triệu tập các đối tượng gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Từ Liêm đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức xác minh, truy xét, nhanh chóng làm rõ các đối tượng liên quan. Đến nay, lực lượng chức năng đã triệu tập 8 trường hợp để phục vụ công tác điều tra.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ việc, ngày 14/10/2026, Công an phường Từ Liêm phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Đội Cảnh sát giao thông số 6 tiếp tục triệu tập thêm 17 đối tượng có liên quan, trong đó phần lớn là thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 16 đến 19.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục rà soát dữ liệu, truy xét những trường hợp còn liên quan, đồng thời củng cố hồ sơ, tài liệu nhằm làm rõ vai trò của từng đối tượng trong vụ việc. Các hành vi vi phạm sẽ được xem xét xử lý về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc tiếp tục là hồi chuông cảnh báo đối với tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô theo kiểu "biểu diễn", coi thường pháp luật và sự an toàn của người khác. Những hành vi như bốc đầu, lạng lách, đánh võng, đua kéo trên đường phố không chỉ gây mất an ninh, trật tự mà còn có thể dẫn đến những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho chính người vi phạm và cộng đồng.