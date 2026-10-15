Triệu tập thêm 17 đối tượng đua xe, gây rối trước sân vận động Mỹ Đình

Cơ quan Công an triệu tập thêm 17 đối tượng được xác định liên quan đến vụ đua xe, gây rối trật tự công cộng trước khu vực quảng trường sân vận động Mỹ Đình.

Các đối tượng bị triệu tập gồm: N.X.N (sinh năm 2008), N.V.C (sinh năm 2008), T.Q.B (sinh năm 2007), C.N.Q (sinh năm 2008), N.B.N (sinh năm 2008), Đ.Q.K (sinh năm 2008), N.P.Đ.T (sinh năm 2008), P.N.A (sinh năm 2010), H.M.K (sinh năm 2007), L.H.T (sinh năm 2008), N.P.V (sinh năm 2009), N.A.T (sinh năm 2008), T.T.A (sinh năm 2009), N.M.T (sinh năm 2009), Đ.V.Đ (sinh năm 2008), N.T.M (sinh năm 2008) đều ở tại thành phố Hà Nội và Đ.D.K (sinh năm 2003) trú tại tỉnh Phú Thọ.

Tính đến thời điểm hiện tại, liên quan đến vụ việc, cơ quan Công an đã triệu tập 25 đối tượng và vẫn đang tiếp tục truy xét những người có liên quan, củng cố tài liệu, làm rõ hành vi vi phạm để xử lý về Tội gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Như Báo CAND đưa tin, ngày 13/10, Chỉ huy Công an phường Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đấu tranh, truy xét nhóm thanh niên gây rối rạng sáng 12/10/2026, tại khu vực quảng trường sân vận động Mỹ Đình.

Theo điều tra ban đầu, cơ quan Công an đã triệu tập 8 đối tượng gồm: Vũ Biên Cương (SN 2008); Ngô Quốc Khánh (SN 2007); Vũ Hữu Đô (SN 2009); Trần Mạnh Hùng (SN 2005); Vũ Phúc Nam (SN 2005); Vũ Văn Hoàng (SN 2007) đều trú tại xã Nam Thanh Miện, TP Hải Phòng; Phan Thế Quang (SN 2011, trú tại phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội) và Đào Gia Huy (SN 2012, trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội).

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, rạng sáng 12/10, qua TikTok thấy có nhóm hẹn đua xe tại khu vực quảng trường Sân vận động Mỹ Đình, các đối tượng này rủ nhau đi xe máy từ xã Vân Canh, TP Hà Nội theo đường Trịnh Văn Bô - Trần Hữu Dực - Lê Đức Thọ và ra phía cửa sân vận động Mỹ Đình để cùng nhau tham gia.

Tại đây, các đối tượng chạy nhập vào nhóm đua hơn 10 xe máy kẹp 2, kẹp 3, chạy xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, di chuyển khoảng 4 vòng xung quanh khu vực đường trước cửa sân vận động Mỹ Đình. Đáng chú ý trong nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng lúc rạng sáng tại khu vực quảng trường sân vận động Mỹ Đình có cả đối tượng mới 14 tuổi.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Lê Xuân Hanh - Trưởng Công an phường Từ Liêm cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, phát hiện thông tin về nhóm đua xe tại khu vực quảng trường sân vận động Mỹ Đình, Công an phường đã nhanh chóng đề nghị với Phòng CSHS, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp truy xét, làm rõ hành vi của các đối tượng.

Cũng theo Thượng tá Lê Xuân Hanh: "Địa bàn phường rộng, có nhiều tuyến đường lớn, tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện các nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe. Nhận thức rõ về thực trạng địa bàn, Công an phường Từ Liêm sẽ tăng cường tuần tra, bổ sung quân số, tạo nên sức mạnh ngăn chặn việc đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Công an phường cũng đã xây dựng phương án tuần tra kiểm soát, phối hợp tổ công tác 141 trên địa bàn, chủ động phòng ngừa tình trạng này".

Trong số thanh thiếu niên có hành vi vi phạm, có em chỉ 14 tuổi, mặc đồng phục học sinh. Do đó, Công an phường khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, nhất là việc sử dụng mạng xã hội; chủ động nhắc nhở con em không tham gia các hội, nhóm có nội dung cổ súy đua xe, tụ tập gây rối, điều khiển phương tiện tốc độ cao, lạng lách, đánh võng.