Triệu tập phụ huynh đánh cô giáo thực tập đang mang bầu nhập viện

Mặc cô giáo van xin đừng đánh nữa vì đang mang bầu, vị phụ huynh vẫn không những không dừng lại mà còn tiếp tục đánh cô giáo.

Chiều 24/3, Cơ quan Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết, đơn vị đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ cô PTH (21 tuổi), cô giáo thực tập tại Trường Mầm non Việt-Lào (phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An) bị phụ huynh đánh.

Theo lời kể của cô H. Vào khoảng 7 đến 8 giờ ngày 22/3, cô này đang cho các học sinh trong lớp uống sữa thì có chị phụ huynh bồng con là cháu Trần Đăng K vào lớp.

Người này hỏi, có phải chị H đánh con mình đến tím chân không? Khi chị H nói không đánh thì vị phụ huynh nói đừng cãi và lao vàng đánh, đấm vào bụng, vào lưng chị H.

“Mặc dù em có nói em đang mang bầu nhưng chị ấy vẫn không dừng. Sau đó có mấy phụ huynh tới can ngăn nhưng không được, rồi chị ấy nói nếu em quỳ xin lỗi con chị thì chị sẽ tha cho em. Vì đứa con trong bụng, em đã quỳ xuống.” – Cô H nói.

Ban giám hiệu nhà trường đã báo cho công an đến xử lý. Ngay sau đó, cô H đau bụng vì đang mang thai 13 tuần nên đồng nghiệp phải đưa cô đi cấp cứu tại Trung tâm sức khỏe sinh sản Nghệ An.

Về việc này, ông Lê Trường Sơn - Phó Phòng GD&ĐT TP.Vinh, Nghệ An cho biết, Phòng đã nắm được sự việc, đồng thời thăm hỏi động viên cô giáo H. Hiện tại, Phòng sẽ đề nghị cơ quan chức năng điều tra, làm rõ hành vi của nữ phụ huynh trên.

Liên quan đến sự việc, trong ngày 24/3, Công an TP.Vinh, Nghệ An đã triệu tập bà P.T.N (35 tuổi) trú tại khối 3, phường Trung Đô, TP.Vinh để làm rõ hành vi vào trường mầm non Việt - Lào hành hung một giáo viên thực tập đang mang thai, khiến cô này phải nhập viện cấp cứu.

Tại cơ quan công an, bà N đã thừa nhận có việc bắt cô giáo thực tập quỳ xin lỗi, sau đó hành hung.

Hiện cô H. đang được theo dõi, chăm sóc tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An. Tại trung tâm y tế, các bác sĩ cho biết, cô giáo H. đang mang thai ở tuần thứ 13, thai nhi có dấu hiệu bóc tách, dọa sẩy, cần phải theo dõi thêm.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ. Công an TP.Vinh cho biết, đầu tuần sau sẽ yêu cầu nữ sinh giám định thương tật để củng cố hồ sơ xử lý phụ huynh này.

Thu Hiền (tổng hợp)