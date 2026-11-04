Triệu tập nữ tài xế ô tô chèn ép người phụ nữ mang thai đang đi xe máy

Ngày 4/11/2026, Công an phường Lào Cai cho biết đơn vị đã tiến hành triệu tập người điều khiển ô tô đến trụ sở để làm việc, xác minh làm rõ đoạn video ghi lại sự việc xảy ra trên đường Hoàng Liên (phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) đang gây xôn xao dư luận.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh chiếc ô tô màu hồng, mang biển kiểm soát 24A-376.24 liên tục chèn ép rồi va chạm với một người phụ nữ điều khiển xe máy điện. Clip thu hút sự quan tâm và bức xúc từ cộng đồng mạng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Lào Cai đã khẩn trương xác minh và triệu tập người điều khiển xe ô tô là V.T.S (sinh năm 1990, trú tại tổ dân phố số 25 Kim Tân, phường Lào Cai).

Công an phường Lào Cai đã khẩn trương xác minh và triệu tập người điều khiển ô tô.

Tại cơ quan công an, bước đầu bà S khai nhận: Vào khoảng 15 giờ ngày 1/11/2026, trên đường Hoàng Liên (thuộc tổ dân phố số 24 Kim Tân), bà điều khiển ô tô chở con trai di chuyển từ khu vực chung cư Tecco hướng về cầu Kim Tân. Do không bật tín hiệu xi-nhan khi chuyển hướng, phương tiện này đã xảy ra mâu thuẫn với chị P.T.T. (sinh năm 1990, trú tại phường Cam Đường) đang điều khiển xe máy điện.

Sau khi đôi bên lời qua tiếng lại, do bức xúc và muốn tiếp tục tranh luận, nữ tài xế ô tô đã có hành vi điều khiển phương tiện áp sát, chèn ép không cho chị T. di chuyển. Thậm chí, có thời điểm chiếc ô tô đánh lái, quay ngang đường để chắn lối đi. Khi chị T. vượt lên và dừng chờ đèn đỏ, ô tô tiếp tục tiến lên áp sát, dẫn đến va chạm vào phần đuôi xe máy điện, khiến chị T đổ xe, ngã ra đường.

Được biết, chị P.T.T. đang mang thai và hiện đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai.

Tại cơ quan công an, nữ tài xế V.T.S đã thừa nhận toàn bộ hành vi đánh lái, chèn ép và cản trở việc di chuyển của người điều khiển xe máy điện do mâu thuẫn cá nhân.

Hiện Công an phường Lào Cai tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ diễn biến và đánh giá mức độ vi phạm của các bên liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.