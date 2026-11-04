Triệu tập nữ tài xế chèn ép, đâm va một phụ nữ đang mang thai

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video clip ghi lại hình ảnh 1 chiếc xe ô tô VinFast VF3 màu hồng, BKS 24A-376.24 liên tiếp chèn ép rồi va chạm với người phụ nữ điều khiển xe máy điện, gây bức xúc trong dư luận và quần chúng nhân dân

Ngay sau tiếp nhận thông tin, Công an phường Lào Cai đã tiến hành triệu tập và làm việc với người điều khiển ô tô là Võ Tuyết Sang (SN 1990), trú tại tổ dân phố số 25 Kim Tân, phường Lào Cai.

Hình ảnh chiếc Vinfast VF3 đâm va xe máy điện do chị P.T.T điều khiển.

Tại cơ quan Công an, Sang khai nhận: “Khoảng 15h ngày 1/11/2026, tại đường Hoàng Liên, thuộc tổ dân phố số 24 Kim Tân, phường Lào Cai, Sang điều khiển ô tô chở con trai lưu thông từ khu vực chung cư Tecco theo hướng cầu Kim Tân. Khi di chuyển, do không bật tín hiệu xi nhan chuyển hướng nên xảy ra mâu thuẫn với chị P.T.T (SN 1990, trú tại phường Cam Đường) điều khiển xe máy điện.

Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, Sang đã có hành vi điều khiển phương tiện áp sát, chèn ép xe máy điện, không cho chị P.T.T. di chuyển về phía trước. Có thời điểm, chiếc ô tô đánh lái, quay ngang trên đường, chắn một phần lối lưu thông.

Khi chị P.T.T. điều khiển xe vượt lên và dừng tại khu vực đèn đỏ, ô tô tiếp tục tiến lên áp sát xe máy điện, sau đó va chạm vào phần đuôi xe máy điện của chị P.T.T. khiến chiếc xe máy điện bị đổ ra đường. Chị P.T.T được xác định đang mang thai và được điều trị tại Bệnh viện sản nhi tỉnh Lào Cai.

Tại cơ quan Công an, Võ Tuyết Sang thừa nhận hành vi đánh lái, chèn ép xe máy điện, cản trở việc di chuyển của chị P.T.T. Việc chèn ép xe máy điện xuất phát từ sự bức xúc khi hai bên xảy ra cãi vã, muốn tiếp tục tranh luận với người phụ nữ.

Hiện Công an phường Lào Cai đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc, đánh giá tính chất, mức độ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.