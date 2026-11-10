Triệu tập nhóm thanh thiếu niên nẹt pô, mang hung khí đuổi đánh người đi đường

Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, đã triệu tập 11 người trong nhóm thanh thiếu niên đi xe máy, mang hung khí gây rối và hành hung người đi đường để phục vụ điều tra.

Các đối tượng vi phạm cùng hung khí. Ảnh: Mạnh Phong

Trước đó, rạng sáng 26/10, nhóm 18 người đi trên 9 xe mô tô qua địa bàn xã Tây Cốc (tỉnh Phú Thọ), có hành vi rú ga, nẹt pô và ném vỏ chai bia ra đường.

Khi đến ngã ba giao giữa Quốc lộ 70 và đường liên xã đi Bằng Luân, nhóm này chặn xe máy chở hai nam thanh niên, rồi dùng dao và tuýp sắt đuổi đánh. Một người bị thương.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tây Cốc phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự truy xét những người liên quan. Đến nay, lực lượng chức năng đã triệu tập 11 người, thu giữ 2 xe mô tô, 2 “phóng lợn” và một thanh kiếm để phục vụ điều tra. Vụ việc đang được tiếp tục xác minh, xử lý.

Các đối tượng di chuyển trên đường. Ảnh: Mạnh Phong

Công an xã Tây Cốc cảnh báo hành vi tụ tập, mang hung khí, gây rối trật tự công cộng và hành hung người khác có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đồng thời bị xử lý theo quy định pháp luật. Theo Điều 318 Bộ luật Hình sự, tùy tính chất, mức độ và tình tiết, người phạm tội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự; khung hình phạt tăng nặng có thể từ 2 đến 7 năm tù.

Cơ quan công an khuyến cáo thanh thiếu niên không tụ tập gây rối, mang hoặc sử dụng hung khí, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em và không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển. Khi phát hiện vi phạm, người dân nên kịp thời báo cho lực lượng công an.