Triệu tập nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau qua TikTok lên sân vận động Mỹ Đình đua xe

Nhóm thanh thiếu niên bị Công an phường Từ Liêm phối hợp với Phòng CSHS Công an TP Hà Nội bắt giữ.

Ngày 13/10, Chỉ huy Công an phường Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đấu tranh, truy xét nhóm thanh niên gây rối rạng sáng 12/10/2026, tại khu vực quảng trường Sân vận động Mỹ Đình.

Theo điều tra ban đầu, cơ quan Công an đã triệu tập 8 đối tượng gồm: Vũ Biên Cương (SN 2008); Ngô Quốc Khánh (SN 2007); Vũ Hữu Đô (SN 2009); Trần Mạnh Hùng (SN 2005); Vũ Phúc Nam (SN 2005); Vũ Văn Hoàng (SN 2007) đều trú tại xã Nam Thanh Miện, TP Hải Phòng; Phan Thế Quang (SN 2011, trú tại phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội) và Đào Gia Huy (SN 2012, trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội).

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, rạng sáng 12/10, qua TikTok thấy có nhóm hẹn đua xe tại khu vực quảng trường Sân vận động Mỹ Đình, các đối tượng này rủ nhau đi xe máy từ xã Vân Canh, TP Hà Nội theo đường Trịnh Văn Bô - Trần Hữu Dực - Lê Đức Thọ và ra phía cửa sân vận động Mỹ Đình để cùng nhau tham gia.

Tại đây, các đối tượng chạy nhập vào nhóm đua hơn 10 xe máy kẹp 2, kẹp 3, chạy xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, di chuyển khoảng 4 vòng xung quanh khu vực đường trước cửa sân vận động Mỹ Đình. Đáng chú ý trong nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng lúc rạng sáng tại khu vực quảng trường Sân vận động Mỹ Đình có cả đối tượng mới 14 tuổi.

Hiện Công an phường Từ Liêm đang tiếp tục phối hợp các đơn vị đấu tranh mở rộng, truy bắt các đối tượng khác, xử lý nghiêm theo quy định.