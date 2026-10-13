Triệu tập nhóm thanh thiếu niên hẹn 'đua xe' qua tiktok lúc rạng sáng

Nhóm thanh thiếu niên được làm rõ. Ảnh: Đức Tuấn

Điều tra ban đầu đã triệu tập 8 đối tượng gồm: Vũ Biên C (sinh năm 2008); Ngô Quốc K (sinh năm 2007); Vũ Hữu Đ (sinh năm 2009); Trần Mạnh H (sinh năm 2005); Vũ Phúc N (sinh năm 2005); Vũ Văn Hoàng (sinh năm 2007) cùng trú tại xã Nam Thanh Miện, thành phố Hải Phòng và Phan Thế Q (sinh năm 2011, ở phường Nghĩa Đô, Hà Nội); Đào Gia H (sinh năm 2012, ở phường Phú Diễn, Hà Nội).

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận rạng sáng 12-10, qua xem tiktok thấy nhóm hẹn đua xe tại khu vực Quảng trường Sân vận động Mỹ Đình, các đối tượng này rủ nhau đi từ xã Vân Canh, Hà Nội điều khiển xe máy theo đường Trịnh Văn Bô - Trần Hữu Dực - Lê Đức Thọ và ra phía cửa Sân vận động Mỹ Đình.

Tại đây, các đối tượng chạy nhập vào nhóm đua khoảng hơn 10 xe máy kẹp 2, kẹp 3, chạy xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, di chuyển khoảng 4 vòng xung quanh khu vực đường trước cửa Sân vận động Mỹ Đình.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng khác, xử lý nghiêm theo quy định.