Triệu tập nhiều thanh niên liên quan hành vi phóng nhanh, vượt ẩu tại Quảng Trị

Nhanh chóng xác minh, triệu tập các đối tượng vi phạm

Khoảng 22 giờ ngày 14/11/2026, Công an phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị tiếp nhận tin báo của người dân về việc một nhóm thanh niên có biểu hiện phóng nhanh, vượt ẩu trên đường Hùng Vương, thuộc tổ dân phố Hải Đình, phường Đồng Hới, gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đồng Hới khẩn trương triển khai lực lượng xuống địa bàn, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành xác minh, truy tìm những người liên quan.

Đến khoảng 5 giờ ngày 15/11, lực lượng Công an đã triệu tập 13 đối tượng cùng các phương tiện liên quan để làm việc. Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phóng nhanh, vượt ẩu khi điều khiển xe máy trên đường phố vào tối 14/11.

Các thanh niên cùng phương tiện liên quan được lực lượng chức năng đưa về trụ sở để xác minh, làm rõ hành vi vi phạm. (Ảnh: Phòng CSGT Quảng Trị)

Qua xác minh ban đầu, các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: Không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển kiểm soát, không có giấy phép lái xe, không có gương chiếu hậu, điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định, đi dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên...

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm từ cơ sở

Không chỉ tại phường Đồng Hới, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông cũng được lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý tại nhiều địa bàn khác.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các phường Bắc Gianh, Ba Đồn và xã Phú Trạch, qua đó phát hiện nhiều trường hợp thanh thiếu niên vi phạm khi tham gia giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm giao thông. (Ảnh: Phòng CSGT Quảng Trị)

Từ ngày 13 đến 15/11, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 33 trường hợp, tạm giữ 16 xe mô tô. Tổng số tiền xử phạt ước tính khoảng 120 triệu đồng.

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: Điều khiển xe lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga, đi dàn hàng ngang và không đội mũ bảo hiểm. Đây đều là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đe dọa an toàn của người đi đường và gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Đáng chú ý, tối 14/11 và rạng sáng 15/11, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh, thông tin phản ánh các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng trên địa bàn phường Đồng Hới, có dấu hiệu đua xe trái phép. Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý, gây bức xúc trong dư luận.

Lực lượng Công an tiến hành lập biên bản, làm việc với các trường hợp vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông. (Ảnh: Phòng CSGT Quảng Trị)

Trước tình trạng trên, lực lượng Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; tuyệt đối không phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng hoặc tụ tập điều khiển phương tiện gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, gia đình và nhà trường cần tăng cường phối hợp quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, không để các em tự ý sử dụng phương tiện khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ sớm không chỉ bảo vệ chính người điều khiển phương tiện mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho cộng đồng.