Triệu tập người phụ nữ lái ô tô chèn ép thai phụ trên đường

Trước đó, trên mạng xã hội facebook lan truyền đoạn Clip ngắn ghi lại hình ảnh 1 chiếc xe ô tô con liên tiếp chèn ép rồi va chạm với người phụ nữ mang thai điều khiển xe máy điện, gây bức xúc trong dư luận và quần chúng nhân dân. Vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 1/11 tại đường Hoàng Liên, thuộc tổ dân phố số 24 Kim Tân, phường Lào Cai.

Tại cơ quan Công an, Võ Tuyết Sang thừa nhận hành vi đánh lái, chèn ép xe máy điện, cản trở việc di chuyển của người phụ nữ, người điều khiển xe máy điện. Việc chèn ép xe máy điện xuất phát từ sự bức xúc khi hai bên xảy ra cãi vã, muốn tiếp tục tranh luận .

Hiện Công an phường Lào Cai đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc, đánh giá tính chất, mức độ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

R.G