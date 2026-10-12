Triệu tập người đàn ông chặn ô tô, véo mũi tài xế tại xã Thuận An

Qua xác minh, khoảng 8h30 ngày 11/10/2026, trên đường Dương Đức Hiền, xảy ra vụ việc một người đi xe máy dừng trước đầu ô tô, sau đó xảy ra mâu thuẫn và có hành vi hành hung người điều khiển ô tô. Hình ảnh vụ việc được ghi lại trong clip đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thuận An đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm việc với người điều khiển xe máy là L.X.H (sinh năm 1972; trú tại thôn Linh Quy, xã Thuận An, thành phố Hà Nội) để làm rõ vụ việc.

Ông L.X.H tại cơ quan Công an

Tại cơ quan Công an, ông H. khai nhận, khi đang điều khiển xe máy theo hướng từ Bắc Ninh đi Hà Nội, có tín hiệu xin đường để chuyển hướng về nhà thì cho rằng bị ô tô đi phía sau chèn ép. Sau đó, ông H. điều khiển xe máy vượt lên phía trước đầu ô tô, dừng xe và xuống nói chuyện với người điều khiển ô tô. Trong quá trình hai bên lời qua tiếng lại, ông H.đã dùng tay bóp mũi và tát người lái xe một cái.

Hiện, Công an xã Thuận An đang tiếp tục xác minh các tình tiết liên quan, làm rõ diễn biến vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, không để xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hành vi xâm phạm sức khỏe, thân thể người khác. Khi phát sinh va chạm hoặc bất đồng, các bên cần giải quyết trên tinh thần hợp tác, tuân thủ quy định pháp luật; không tự ý sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.