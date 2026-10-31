Triệu tập hai thanh niên bị phản ánh giả danh công an, dùng bình xịt hơi cay đe dọa người dân

Ngày 31/10, Công an phường Chiềng Cơi cho biết đã xác minh thông tin hai thanh niên xuất hiện trong bài đăng trên mạng xã hội, bị phản ánh có hành vi khiến người dân hiểu nhầm là lực lượng công an.

Công an làm việc với hai thanh niên bị người dân phản ánh giả danh công an.

Trước đó, tài khoản N.T.Đ đăng phản ánh, rạng sáng 31/10, tại đường Võ Nguyên Giáp (phường Chiềng Cơi), hai người đi xe mô tô bị cho là đã tự xưng hoặc có hành vi khiến người khác hiểu rằng mình là lực lượng cảnh sát hình sự.

Đồng thời, hai người này sử dụng bình xịt hơi cay để đe dọa người dân.

Thông tin trên thu hút sự quan tâm của nhiều người. Không ít ý kiến đề nghị cơ quan công an xác minh, làm rõ danh tính và việc hai người liên quan có phải là cán bộ công an hay không.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Chiềng Cơi đã chủ động rà soát trên không gian mạng, tiến hành xác minh và triệu tập Lù Tiến Khởi (SN 2005, trú tại phường Chiềng An, tỉnh Sơn La) và C.T.D (SN 2010, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) đến trụ sở làm việc.

Qua xác minh, cơ quan Công an làm rõ cả hai người không phải là cán bộ công an.

Hiện Công an phường Chiềng Cơi đang tiếp tục xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.