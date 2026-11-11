Triệu tập đối tượng quấy rối, ném thức ăn vào phụ nữ ở Vũng Tàu

Trước đó, tiếp nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội về một người đàn ông thường xuyên xin tiền tại khu vực chợ Cô Giang và khu vực bãi biển, có biểu hiện đeo bám, chửi bới, quấy rối phụ nữ, trong đó có hành vi ném thức ăn đang ăn vào người một phụ nữ, Công an phường Vũng Tàu đã nhanh chóng kiểm tra, xác minh.

Đối tượng Trương T. bị lập hồ sơ xử lý.

Qua xác minh, Công an phường đã triệu tập đối tượng Trương T. (SN 1982, trú tại xã Hồ Tràm, TP Hồ Chí Minh) đến làm việc.

Tại Cơ quan Công an, T. khai nhận đã lang thang xin ăn tại khu vực chợ Cô Giang và ném bánh mì đang ăn vào một phụ nữ. Ngoài ra, trước đó, T. còn có hành vi quấy rối phụ nữ tập thể dục tại khu vực Bãi Sau.

Công an phường Vũng Tàu đề nghị người dân khi bị quấy rối hoặc chứng kiến vụ việc tương tự kịp thời thông báo, cung cấp thông tin, hình ảnh cho Cơ quan Công an để xác minh, xử lý; tránh tự ý đối đầu, dẫn đến xô xát. Khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, cần phản ánh đúng sự việc, không suy diễn hoặc lan truyền nội dung chưa được kiểm chứng.