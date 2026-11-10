Triệu tập 6 thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng trên đường

Trước đó, ngày 7/11/2026, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một nhóm nam thanh niên điều khiển xe mô tô phóng tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên tuyến đường Trần Tất Văn.

Đáng chú ý, người ngồi phía sau còn cầm gậy dóc tre khua khoắng, kéo rê trên mặt đường, gây bức xúc trong dư luận.

Các đối tượng tại cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an xã An Khánh khẩn trương xác minh, làm rõ những người liên quan.

Qua xác minh, lực lượng Công an đã triệu tập 6 trong tổng số 7 đối tượng liên quan, gồm: H.V.T (SN 2008), H.T.C (SN 2010, học sinh Trường THPT Trần Tất Văn, em ruột H.V.T), C.X.C, V.T.L, H.Đ.T và H.T.H (cùng SN 2008). Các trường hợp này đều trú tại xã An Khánh, Hải Phòng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xác minh những người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.