Triệu tập 30 người trong vụ giao dịch 15.000 tỉ đồng qua máy POS

Ngày 15.10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng An ninh điều tra đã phối hợp với Phòng An ninh kinh tế và các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt triệu tập 30 đối tượng tại Thanh Hóa và Hà Nội để điều tra, làm rõ hành vi trốn thuế thông qua hoạt động kinh doanh máy POS dưới danh nghĩa các hộ kinh doanh trá hình.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, qua công tác nắm tình hình lĩnh vực tài chính, ngân hàng, Phòng An ninh kinh tế phát hiện nhiều đối tượng sử dụng máy POS để cung cấp dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng với quy mô lớn nhưng không đăng ký kinh doanh, không thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, làm rõ hoạt động của các đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng lợi dụng nhu cầu rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng của khách hàng để tổ chức hoạt động.

Các đối tượng sử dụng thông tin hộ kinh doanh mở tài khoản ngân hàng, thuê, mượn hoặc liên kết với đơn vị trung gian thanh toán để được cấp máy POS, sau đó quảng cáo dịch vụ trên mạng xã hội và thu phí từ 1,5 - 2% giá trị mỗi giao dịch.

Thủ đoạn được thực hiện bằng cách quẹt thẻ tín dụng qua máy POS dưới hình thức thanh toán mua hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, trên thực tế, các giao dịch này không phát sinh hoạt động mua bán. Tiền được chuyển vào tài khoản do các đối tượng quản lý, sau đó chuyển lại cho khách hàng sau khi trừ phí.

Đối với dịch vụ đáo hạn, các đối tượng chuyển tiền thanh toán dư nợ vào thẻ tín dụng của khách hàng, rồi tiếp tục quẹt thẻ qua máy POS để thu hồi tiền.

Tài liệu, tang vật thu giữ. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Để mở rộng hoạt động, các đối tượng còn thuê thêm máy POS, tuyển nhân viên thực hiện giao dịch và tìm kiếm khách hàng qua mạng xã hội, các mối quan hệ quen biết.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã thu giữ gần 400 máy POS, khoảng 10.000 thẻ tín dụng, 95 điện thoại di động, 20 máy vi tính cùng nhiều tài liệu liên quan.

Theo kết quả đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận tổng giá trị giao dịch liên quan khoảng 15.000 tỉ đồng, doanh thu gần 100 tỉ đồng. Từ hoạt động này, các đối tượng đã trốn thuế với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Theo cơ quan điều tra, việc sử dụng giao dịch khống dưới hình thức thanh toán hàng hóa, dịch vụ không chỉ gây nguy cơ thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng đến công tác quản lý doanh thu, số liệu thị trường và tiềm ẩn rủi ro đối với an toàn thông tin của khách hàng.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng và xử lý theo quy định pháp luật.