Triệu tập 30 người liên quan đường dây trốn thuế, giao dịch 15.000 tỷ đồng

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa, qua công tác nắm tình hình trên lĩnh vực tài chính, ngân hàng Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh có hoạt động sử dụng máy POS để thực hiện dịch vụ đáo hạn, rút tiền thẻ tín dụng với số lượng rất lớn nhưng không đăng kí kinh doanh, không nộp thuế theo quy định.

Sau một thời gian tích cực theo dõi, nắm tình hình, thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ, đến ngày 14/10, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Phòng An ninh kinh tế và các đơn vị nghiệp vụ liên quan đồng loạt triệu tập 30 đối tượng tại Thanh Hóa và Hà Nội để điều tra, làm rõ hành vi trốn thuế với số lượng rất lớn thông qua hoạt động kinh doanh máy POS dưới danh nghĩa các hộ kinh doanh trá hình.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Lợi dụng nhu cầu rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng của khách hàng, các đối tượng đã sử dụng thông tin hộ kinh doanh để đăng ký tài khoản ngân hàng, thuê, mượn hoặc liên kết với các đơn vị trung gian thanh toán nhằm được cấp máy POS. Sau đó, các đối tượng quảng cáo dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng trên mạng xã hội và thu phí từ 1,5% đến 2% giá trị mỗi giao dịch.

Công an lấy lời khai của các đối tượng. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.

Khi khách hàng có nhu cầu rút tiền các đối tượng quẹt thẻ tín dụng qua máy POS (về hình thức là thanh toán cho giao dịch mua bán hàng hóa) tuy nhiên, trên thực tế không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ. Tiền giao dịch được chuyển vào tài khoản do các đối tượng quản lý, sau đó, chuyển lại cho khách hàng sau khi khấu trừ phí. Đối với dịch vụ đáo hạn, các đối tượng chuyển tiền thanh toán dư nợ vào thẻ tín dụng của khách hàng, rồi tiếp tục quẹt thẻ qua máy POS để thu hồi tiền.

Để mở rộng hoạt động, các đối tượng thuê thêm máy POS, tuyển nhân viên thực hiện giao dịch và tìm kiếm khách hàng qua mạng xã hội, các mối quan hệ quen biết. Quá trình điều tra, lực lượng công an đã thu giữ gần 400 máy POS, 10 nghin thẻ tín dụng, 95 điện thoại di động và 20 máy vi tính cùng nhiều tài liệu liên quan.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội với tổng giá trị các giao dịch liên quan khoảng 15.000 tỷ đồng, doanh thu gần 100 tỷ, từ đó các đối tượng đã trốn thuế hàng chục tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, hoạt động giao dịch khống dưới hình thức thanh toán hàng hóa, dịch vụ không chỉ tiềm ẩn nguy cơ thất thu thuế ngân sách Nhà nước mà còn ảnh hưởng đến công tác quản lý doanh thu, số liệu thị trường và an toàn thông tin của khách hàng.