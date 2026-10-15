Triệu tập 30 đối tượng liên quan đường dây trốn thuế qua thiết bị chấp nhận thẻ

Các đối tượng liên quan đường dây trốn thuế làm việc tại cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hoá.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên lĩnh vực tài chính, ngân hàng, Phòng An ninh kinh tế phát hiện nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến các hành vi rút tiền, đáo hạn ngân hàng với số lượng lớn nên đã lập án đấu tranh.

Quá trình điều tra, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tập trung xác minh, làm rõ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: lợi dụng nhu cầu rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng của khách hàng, các đối tượng đã sử dụng thông tin hộ kinh doanh để đăng ký tài khoản ngân hàng, thuê, mượn hoặc liên kết với các đơn vị trung gian thanh toán nhằm được cấp máy POS. Sau đó, chúng quảng cáo dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng trên mạng xã hội và thu phí từ 1,5% đến 2% giá trị mỗi giao dịch.

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hoá trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra vụ án.

Với thủ đoạn này, khách hàng quẹt thẻ tín dụng qua máy POS nhưng không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ thực tế. Tiền giao dịch được chuyển vào tài khoản do các đối tượng quản lý, sau đó chuyển lại cho khách hàng sau khi khấu trừ phí. Đối với dịch vụ đáo hạn, các đối tượng chuyển tiền thanh toán dư nợ vào thẻ tín dụng của khách hàng, rồi tiếp tục quẹt thẻ qua máy POS để thu hồi tiền.

Tang vật vụ án.

Để mở rộng hoạt động, các đối tượng thuê thêm máy POS, tuyển nhân viên thực hiện giao dịch và tìm kiếm khách hàng qua mạng xã hội, các mối quan hệ quen biết. Quá trình điều tra, lực lượng Công an thu giữ gần 400 máy POS, 10.000 thẻ tín dụng, 95 điện thoại di động, 20 máy vi tính cùng nhiều tài liệu liên quan.

Theo cơ quan điều tra, hoạt động giao dịch khống không chỉ tiềm ẩn nguy cơ thất thu thuế ngân sách Nhà nước mà còn ảnh hưởng đến công tác quản lý doanh thu, số liệu thị trường và an toàn thông tin của khách hàng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ.