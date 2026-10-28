Triệu tập 12 thiếu niên ném đá vào xe khách đang chạy trên cao tốc

Ngày 28/10, Công an xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cho biết đã phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ nhóm 12 thiếu niên từ 11 đến 14 tuổi có hành vi ném đá vào các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Trước đó, ngày 22/10, lực lượng công an tiếp nhận trình báo từ Công ty Cổ phần Vận tải FUTA Hà Sơn về việc xe khách của hãng bị ném đá tại đoạn Km216+200 đến Km218+800 theo hướng Hà Nội – Lào Cai. Hành vi này làm hư hỏng phần kính và sườn xe, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn của hành khách cùng các phương tiện đang di chuyển.

Hình ảnh nhóm thiếu niên ném đá vào xe khách đang chạy trên cao tốc. Nguồn: Cục CSGT.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Bảo Thắng đã phối hợp cùng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) và Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai khẩn trương tiến hành xác minh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định nhóm thiếu niên trên thường tụ tập tại khu vực Km217 thuộc thôn Hồng Cam, xã Bảo Hà rồi nhặt đá ném vào các xe khách, xe tải lưu thông qua khu vực. Đến ngày 23/10, cơ quan chức năng đã làm rõ danh tính 12 đối tượng liên quan, đồng thời triệu tập các em cùng phụ huynh đến làm việc.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan công an củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin có thể bạn quan tâm: