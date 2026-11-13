Triệu phú Grant Sabatier: Hành trình từ tài khoản 2 USD đến khối tài sản 1,25 triệu USD và bài học tối ưu hóa thời gian

Hành trình đa dạng hóa nguồn thu và bài học định giá thời gian

Tháng 8 năm 2010, ở tuổi 26, Grant Sabatier rơi vào tình trạng thất nghiệp và phải sống dựa vào gia đình. Tài khoản ngân hàng của ông lúc bấy giờ chỉ còn 2,26 USD. Trong nhiều tháng liền, 200 lá đơn xin việc gửi đi đều bị từ chối. Trước đó, ông trải qua môi trường làm việc văn phòng khép kín, dành toàn bộ quỹ thời gian cho công việc nhưng không thể tích lũy tài sản và luôn trong trạng thái áp lực.

Thay vì chờ đợi, ông dành 45 ngày tự nghiên cứu cách vận hành các chiến dịch quảng cáo của Google qua nền tảng video. Kỹ năng tự học này giúp ông được tuyển dụng vào một công ty tiếp thị kỹ thuật số tại Chicago. Không dừng lại ở một nguồn thu duy nhất, Grant Sabatier liên tục mở rộng khả năng kiếm tiền. Ở thời kỳ đỉnh cao, ông sở hữu từ 11 đến 14 nguồn thu nhập khác nhau, mang về hơn 300.000 USD mỗi năm, đồng thời thành lập một doanh nghiệp tiếp thị độc lập. Đến tháng 11 năm 2015, số dư tài khoản của ông chính thức vượt mốc 1,25 triệu USD.

Cột mốc làm thay đổi hoàn toàn tư duy của vị triệu phú này là khi tiếp cận ấn phẩm "Your Money or Your Life". Tác phẩm giúp ông nhận ra bản thân đã đánh đổi 4.700 giờ làm việc trong ba năm để lấy 87.000 USD nhưng khối tài sản tích lũy cuối cùng bằng không. Bài học định giá lại giá trị sức lao động, thời gian và tiền bạc đã thúc đẩy ông đẩy nhanh quá trình đạt đến trạng thái tự do tài chính.

Chiến lược tiếp nạp kiến thức và danh mục sách nền tảng

Để duy trì và phát triển tư duy kinh doanh, đọc sách trở thành hoạt động thiết yếu hàng ngày của Grant Sabatier. Dù lịch trình bận rộn, ông duy trì tốc độ đọc từ 4 đến 5 cuốn sách mới về tài chính cá nhân mỗi tháng. Khối lượng kiến thức bao trùm cả các lý thuyết kinh điển lẫn hiện đại về tiết kiệm, đầu tư chứng khoán và bất động sản. Phương pháp của ông là dành 2 giờ để đọc lướt phần giới thiệu cùng hai chương đầu, sau đó chọn lọc nội dung cốt lõi. Sách nói cũng được tận dụng tối đa trong các khoảng thời gian di chuyển.

Sau khi nghiên cứu khoảng 250 ấn phẩm tài chính trong 5 năm, ông đã chọn lọc ra 7 tựa sách nền tảng khuyến nghị cho giới đầu tư. Đầu tiên là "Your Money or Your Life" của tác giả Joe Dominguez và Vicki Robin. Cuốn sách cung cấp 9 bước khắc phục khó khăn trong việc tiết kiệm và đặt ra bài toán đánh đổi giữa thời gian và tiền bạc. Tác phẩm thứ hai là "The Millionaire Next Door", tập trung phân tích thói quen sống dưới mức thu nhập và cách tích lũy tài sản của giới siêu giàu.

Đối với nhóm độc giả trẻ, ấn phẩm thứ ba "The Only Investment Guide You’ll Ever Need" cung cấp kiến thức toàn diện về thuế, bảo hiểm và quyết định tiêu dùng thông minh. Tựa sách thứ tư "The Bogleheads’ Guide to Investing" đi sâu vào chiến lược đầu tư theo chỉ số do Jack Bogle sáng lập, hướng dẫn phương pháp mua phân mảnh trên thị trường chứng khoán. Tác phẩm thứ năm là "The Intelligent Investor" của Benjamin Graham, nền tảng phân tích cổ phiếu đã định hình triết lý của nhiều huyền thoại đầu tư.

Về lĩnh vực địa ốc, "The Millionaire Real Estate Investor" là lựa chọn thứ sáu, cung cấp kiến thức thực tiễn để xây dựng danh mục bất động sản sinh lời cho người mới bắt đầu. Cuối cùng, ấn phẩm thứ bảy mang tên "Financial Freedom" do chính Grant Sabatier chấp bút. Đây là tài liệu đúc kết toàn bộ chiến lược quản trị tiền bạc, kinh doanh và đầu tư giúp ông đi từ tay trắng đến trạng thái độc lập tài chính, với thông điệp cốt lõi nhấn mạnh tiền bạc có thể tái tạo nhưng thời gian là hữu hạn.