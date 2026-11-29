Thế nhưng, giữa sự nổi tiếng và sức ảnh hưởng tích cực vẫn là một khoảng cách dài mà những con số tương tác hào nhoáng không thể tự mình khỏa lấp.

Thực tế cho thấy, không ít tài khoản sở hữu hàng triệu lượt theo dõi lại chọn cách duy trì sức nóng bằng thị phi, phát ngôn gây sốc, những nội dung phản cảm... Thứ hào quang được đánh đổi bằng sự hiếu kỳ ấy rực rỡ trong chớp mắt nhưng chóng tàn và vô giá trị, thậm chí còn làm lệch lạc nhận thức của một bộ phận công chúng trẻ. Khi lượt xem trở thành mục tiêu cao nhất, trách nhiệm xã hội rất dễ bị gạt sang một bên.

Chính vì vậy, việc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyển chọn 100 gương mặt từ hơn 400 hồ sơ để thành lập Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026-2031 đã gửi đi một thông điệp định hướng đầy sức nặng. Điều đáng suy ngẫm là nhiều ứng viên có lượng người theo dõi “khủng” vẫn bị loại, nhường chỗ cho những cá nhân bền bỉ kiến tạo giá trị thực chất cho cộng đồng.

Nhìn vào những gương mặt được công chúng yêu mến gần đây như: Sùng Mạnh Hùng kiên trì đưa văn hóa vùng cao và nông sản bản địa vươn xa, Đinh Viết Tường vượt qua khiếm khuyết cơ thể để lan tỏa nghị lực sống lạc quan, hay Lê Nhựt Quan khắc họa vẻ đẹp chợ truyền thống gắn liền với hoạt động thiện nguyện…, có thể thấy, họ không cần dùng chiêu trò vẫn chạm được vào trái tim khán giả.

Sự sàng lọc ấy gợi ra một thước đo thành công đối với người sáng tạo nội dung: giá trị của họ nằm ở những đóng góp thiết thực cho cộng đồng thay vì độ ồn ào trên mạng xã hội. Khi trở thành những hạt nhân chuyển đổi số tại địa phương, họ càng cần ý thức rằng mỗi lần nhấn nút đăng tải đều mang theo trách nhiệm với người tiếp nhận và xã hội.

Triệu lượt xem là lợi thế mà thời đại số mang lại, nhưng lợi thế ấy chỉ thực sự bền vững khi đi cùng bản lĩnh của một công dân số, biết dùng sức hút của mình để dẫn dắt, lan tỏa những điều tử tế và tạo nên dấu ấn lâu dài trong lòng công chúng.