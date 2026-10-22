Triệu Lộ Tư xuất hiện đẹp hơn cả AI

Triệu Lộ Tư xuất hiện trong chiếc váy haute couture thêu họa tiết, với thiết kế trễ vai, đứng giữa những luồng sáng lung linh, gợn sóng, tạo nên một khung cảnh đầy chất thơ và mơ mộng tại sự kiện thường niên Harper's Bazaar Gala 2026, diễn ra tại Giang Âm, Giang Tô. Triệu Lộ Tư dành lời khen ngợi Giang Âm là một thành phố xinh đẹp, đồng thời thưởng thức món bún tiết vịt, đặc sản địa phương đầy hấp dẫn. Cô cảm thấy bản thân khá may mắn khi có dịp trải nghiệm Giang Âm trong cả hai kiểu thời tiết: Mưa và nắng.

Trong khi đó, bộ phim 'Gao Bie Xin' (tạm dịch 'Lá thư tạm biệt') của Triệu Lộ Tư, với tư cách nữ chính lẫn đạo diễn và Thừa Lỗi, dự kiến sẽ lên sóng vào năm 2027. Khi sắp bước sang tuổi ba mươi và đang ở giai đoạn tồi tệ nhất cuộc đời, nữ chính viết mười ba lá thư từ biệt, gửi gắm những tâm tư thầm kín bấy lâu nay đến những người xung quanh. Chuỗi sự kiện bắt nguồn từ những lá thư này buộc cô phải đối diện với những điều phi lý của cuộc sống thông qua lăng kính hài hước đen tối, từ đó nhìn nhận lại cuộc đời mình và một lần nữa nỗ lực hết mình.