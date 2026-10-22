Triệu Lộ Tư xuất hiện đẹp hơn cả AI
Triệu Lộ Tư xuất hiện trong chiếc váy thêu hoa trễ vai, trông tựa như một nàng công chúa thanh tao bước vào một thế giới bí mật ngập tràn hoa cỏ.
Triệu Lộ Tư xuất hiện trong chiếc váy haute couture thêu họa tiết, với thiết kế trễ vai, đứng giữa những luồng sáng lung linh, gợn sóng, tạo nên một khung cảnh đầy chất thơ và mơ mộng tại sự kiện thường niên Harper's Bazaar Gala 2026, diễn ra tại Giang Âm, Giang Tô. Triệu Lộ Tư dành lời khen ngợi Giang Âm là một thành phố xinh đẹp, đồng thời thưởng thức món bún tiết vịt, đặc sản địa phương đầy hấp dẫn. Cô cảm thấy bản thân khá may mắn khi có dịp trải nghiệm Giang Âm trong cả hai kiểu thời tiết: Mưa và nắng.
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/trieu-lo-tu-xuat-hien-dep-hon-ca-ai-post1887497.tpo