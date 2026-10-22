Triệu Lộ Tư trở thành trò cười

Tối 21/10, nhiều diễn viên, người mẫu nổi tiếng Trung Quốc đã tham dự hoạt động Thịnh điển. Dàn khách mời quy tụ nhiều tên tuổi như Dương Mịch, Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Thái Văn Tịnh, Lý Canh Hy, Lý Tư Đồng, Châu Đào, Huệ Anh Hồng, Lý Quân Nhuệ, Hồ Nhất Thiên, Vương Gia Nhĩ, Tân Vân Lai, La Tấn, Trương Khang Lạc... Sự kiện tạo nên những tranh cãi vì thói ham hư vinh của các ngôi sao. Trong ảnh, Dương Mịch xuất hiện với mẫu váy đen thanh lịch từ thương hiệu Iris Van Herpen, nhằm tôn lên nét duyên dáng phương Đông.

Tuy nhiên, người gây chú ý nhất trong sự kiện lại là Triệu Lộ Tư. Cô xuất hiện với hai bộ lễ phục may đo cao cấp (Haute Couture) từ các thương hiệu lừng danh như Elie Saab và Zuhair Murad. Tuy nhiên, trước đó blogger thạo tin trong giới thời trang cho biết hai bộ váy không phải hàng được thương hiệu cho Triệu Lộ Tư mượn để đi sự kiện. Blogger tiết lộ Triệu Lộ Tư làm phật lòng nhãn hàng, không thể mượn đồ Haute Couture, nhưng vì lòng ham hư vinh, muốn diện những bộ cánh danh giá nhất nên cô "cắn răng" bỏ hàng trăm nghìn NDT mua lại váy từ các cửa hàng váy cưới cho thuê. Sau sự kiện, một cửa hàng váy cưới nổi tiếng đã xác nhận chiếc váy của thương hiệu Zuhair Murad là Triệu Lộ Tư mua từ chỗ họ.

Hành động của Triệu Lộ Tư làm nảy sinh nhiều tranh cãi. Khán giả cho rằng các ngôi sao hám danh, thích thể hiện địa vị cao nên cạnh tranh từ những bộ trang phục hay trang sức tại mỗi sự kiện. Trước đó, năm 2020, nữ diễn viên Bạch Băng thuê váy cao cấp của thương hiệu Elie Saab từ một cửa hàng. Tuy nhiên, sau đó phía Elie Saab đã tức giận yêu cầu Bạch Băng gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh cô mặc váy của hãng vì bộ váy này được cho mượn thông qua một kênh không chính thống. Điều đó thể hiện một quy tắc ngầm trong giới thời trang quốc tế: nghệ sĩ không đủ độ nổi tiếng và danh tiếng sẽ không có tư cách chạm tay vào các thiết kế cao cấp.

Hành động khác chứng minh các nghệ sĩ Trung Quốc luôn so kè từng chút một là trong thời gian đi thảm đỏ, sân khấu đã bị bỏ trống. Một tiểu hoa đán lứa 90 không chấp nhận số thứ tự đi thảm đỏ của mình, cố tình đi trễ để được xuất hiện sau. Quy tắc ngầm khi đi thảm đỏ là nghệ sĩ càng xuất hiện muộn hơn thì địa vị càng cao. Cuối cùng, ảnh hậu Trương Tiểu Phỉ phải xuất hiện sớm để cứu vãn thảm đỏ.

Đây không phải lần đầu xảy ra tình trạng nghệ sĩ đùn đẩy nhau, câu giờ khi đi thảm đỏ để tranh giành vị trí, khẳng định địa vị cao thấp. Năm 2021, tại sự kiện của thương hiệu Louis Vuitton, ba nghệ sĩ Chu Nhất Long, Thư Kỳ, Lưu Diệc Phi tranh nhau đi cuối để chứng minh bản thân là người được thương hiệu ưu ái nhất.

Bạch Lộc mở màn thảm đỏ Thịnh điển Harper's Bazaar. Cô hóa thiên nga đen khi khoác lên mình mẫu đầm đen lệch vai của thương hiệu Rami Al Ali.

Thái Văn Tịnh diện váy được làm bằng kỹ thuật tạo hình bột giấy truyền thống của Trung Quốc. Lúc đầu, cô bị cho là ngôi sao yêu sách, cố tình đi trễ khiến thảm đỏ bị gián đoạn. Tuy nhiên, sau đó người đẹp được minh oan vì cô đã đi thảm đỏ trước Trương Tiểu Phỉ một tiếng.

Ngôi sao điện ảnh 10X nổi tiếng nhất Trung Quốc năm 2026 - Lý Tư Đồng trở thành hiện tượng sau thành công của phim điện ảnh Thư tình gửi ngoại. Tác phẩm kinh phí thấp này đạt 9.3 điểm chất lượng trên Douban, đồng thời đạt doanh thu phòng vé lên đến 2,1 tỷ NDT. Nhờ đó, Lý Tư Đồng giành giải Nữ chính xuất sắc (Ảnh hậu) tại lễ trao giải Kim Lộc chỉ sau 4 tháng bước chân vào giới giải trí. Cô đang trở thành một trong 5 đề cử tranh giải Ảnh hậu Kim Kê.

Ảnh hậu nổi tiếng bậc nhất Hong Kong (Trung Quốc) - Huệ Anh Hồng. Hồi tháng 9, "đả nữ" bị mất cắp tại Paris (Pháp) khi tham dự Tuần lễ thời trang. Một chiếc túi của nữ diễn viên bị đánh cắp.

Tại sự kiện, nam diễn viên La Tấn chia sẻ cuộc sống yên bình hạnh phúc bên vợ là Đường Yên và con gái, đồng thời gạt bỏ tin đồn anh và vợ bất hòa.

Mỹ nam Lý Quân Nhuệ bị đánh giá xuống phong độ trong lần xuất hiện trên thảm đỏ Thịnh điển. Anh nổi tiếng từ bộ phim Cửu trọng tử (2024) và vướng nghi vấn hẹn hò bạn diễn Mạnh Tử Nghĩa.

Trương Khang Lạc diện thiết kế của NTK Việt Nam TRAN HUNG (Trần Hùng) đi thảm đỏ Thịnh điển.

Hồ Nhất Thiên và Vương Gia Nhĩ (Jackson Wang) cùng nhiều khách mời khiến thảm đỏ trở nên nhộn nhịp, hoành tráng.