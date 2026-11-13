Triệu Lộ Tư đảm nhận công việc mới

Ngày 12/11, bộ phim Thư Từ Biệt chính thức khai máy tại Thành Đô (Trung Quốc), đánh dấu bước chuyển mới trong sự nghiệp của Triệu Lộ Tư. Ở dự án này, nữ diễn viên cùng lúc đảm nhận ba vị trí gồm tổng đạo diễn, nữ chính và tổng chỉ đạo tạo hình. Đây là lần đầu cô thử sức với công việc đạo diễn trong một bộ phim truyền hình dài tập.

Không chỉ tham gia dự án với tư cách diễn viên, Triệu Lộ Tư còn chủ động đầu tư khi tự bỏ tiền mua bản quyền tiểu thuyết gốc để phát triển thành phim. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết Đức 13 lá thư từ biệt, thuộc thể loại hài đen, kể về một cô gái rơi vào khủng hoảng sau khi thất nghiệp và đổ vỡ tình cảm. Qua những tình huống trớ trêu, nhân vật Cát Lật (Ge Li) tìm cách đối diện với tổn thương và hòa giải với chính mình.

Triệu Lộ Tư gây chú ý khi lần đầu đảm nhận vai trò tổng đạo diễn.

Bên cạnh vai chính do Triệu Lộ Tư thể hiện, phim có sự góp mặt của Khổng Lâm, Lý Mộng, Nhạc Dương và Nhậm Bân. Dự án do Ưu Tượng Studio sản xuất, đơn vị từng thực hiện Vụng Trộm Không Thể Giấu. Tại lễ khai máy, hơn 40 thương hiệu đang hợp tác với nữ diễn viên gửi hoa chúc mừng đoàn phim, trong đó có Valentino và Bvlgari.

Ở thời điểm hiện tại, Triệu Lộ Tư không chỉ xuất hiện trước công chúng qua các dự án diễn xuất. Sau quãng thời gian sức khỏe gặp vấn đề và phải tạm ngưng công việc, cô dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật, giao lưu cùng người hâm mộ và những chương trình biểu diễn âm nhạc. Các hoạt động trên mạng xã hội cùng những hợp đồng thương hiệu cũng giúp nữ diễn viên duy trì sự hiện diện trong làng giải trí khi chưa có phim mới lên sóng.

Song song đó, cô mở rộng hoạt động kinh doanh và tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển nội dung. Studio của Triệu Lộ Tư từng công bố nhiều kịch bản, cho thấy định hướng chủ động tìm kiếm và lựa chọn dự án. Trước Thư Từ Biệt, cô đầu tư, đảm nhận vai trò giám chế phim ngắn Sonder - Tôi Không Phải NPC. Tác phẩm được truyền thông Trung Quốc đề cập có khoảng 45-51 triệu lượt xem, riêng câu chuyện đạt thành tích cao nhất khoảng 18,56 triệu lượt xem. Dù thu hút sự chú ý, dự án cũng nhận một số ý kiến trái chiều về chất lượng và diễn xuất.

Diễn viên Triệu Lộ Tư.

Sinh năm 1998, Triệu Lộ Tư bước vào ngành giải trí từ năm 2017. Cô dần được khán giả biết đến qua những bộ phim trực tuyến, sau đó tạo dấu ấn với Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn. Thành công của tác phẩm giúp nữ diễn viên có thêm cơ hội đảm nhận vai chính trong các dự án tiếp theo.

Tên tuổi cô tiếp tục được củng cố qua Trường Ca Hành, Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử và Tinh Hán Xán Lạn. Đặc biệt, màn kết hợp cùng Trần Triết Viễn trong Vụng Trộm Không Thể Giấu giúp Triệu Lộ Tư mở rộng độ nhận diện ở thị trường quốc tế. Sau đó, cô góp mặt trong Thần Ẩn, Rèm Ngọc Châu Sa và Hãy Để Tôi Tỏa Sáng, thử sức với nhiều hình tượng từ cổ trang đến tình cảm đô thị.

Với Thư Từ Biệt, Triệu Lộ Tư đứng trước thử thách khác biệt so với những vai diễn trước đây. Cô không chỉ thể hiện nhân vật Cát Lật mà còn phải theo sát tiến trình sáng tạo, phối hợp các bộ phận và chịu trách nhiệm về định hướng chung của tác phẩm. Kinh nghiệm diễn xuất cùng những bước thử sức ở khâu sản xuất có thể là nền tảng, nhưng năng lực đạo diễn vẫn cần được chứng minh bằng chất lượng bộ phim khi hoàn thiện. Dự án vì thế trở thành dấu mốc đáng chú ý trong hành trình mở rộng vai trò của nữ nghệ sĩ.