Triệu Lộ Tư chọn hướng đi mới, bất ngờ vướng tranh cãi

Sau quãng thời gian hạn chế xuất hiện trong các dự án phim ảnh, Triệu Lộ Tư vẫn duy trì sự hiện diện trước công chúng bằng những hoạt động bên ngoài nghệ thuật. Thay vì chỉ tập trung vào vai trò diễn viên, cô tham gia phát triển thương hiệu cá nhân, mở rộng sang các lĩnh vực thời trang, làm đẹp và phong cách sống. Đây được xem là hướng đi giúp nữ nghệ sĩ khai thác sức ảnh hưởng của mình trong thời gian chưa có nhiều dự án diễn xuất mới.

Một trong những cái tên được chú ý là ROSIDOEDIAN, thương hiệu gắn với hoạt động kinh doanh của nữ diễn viên. Theo những thông tin được công bố, nhãn hàng ghi nhận doanh thu đáng kể sau thời gian đi vào hoạt động. Bên cạnh việc phát triển sản phẩm, Triệu Lộ Tư còn tham gia vào quá trình xây dựng hình ảnh thương hiệu và sản xuất nội dung nhằm tiếp cận nhóm khách hàng trẻ.

Diễn viên Triệu Lộ Tư.

Hoạt động kinh doanh của cô không chỉ giới hạn ở thời trang. Một số lĩnh vực khác như mỹ phẩm, sản phẩm phục vụ sinh hoạt và cửa hàng bánh ngọt tại Thành Đô cũng được nhắc đến. Việc mở rộng sang nhiều ngành hàng cho thấy nữ nghệ sĩ đang tìm kiếm thêm nguồn hoạt động bên cạnh công việc trước đây. Tuy nhiên, khi thương hiệu ngày càng nhận được sự quan tâm, giá bán và trải nghiệm mua sắm cũng trở thành những vấn đề được người tiêu dùng chú ý.

Theo thông tin được chia sẻ, một cuốn sổ thuộc danh mục sản phẩm có giá 199 nhân dân tệ, tương đương khoảng 771.000 đồng. Bình nước được niêm yết ở mức 269 nhân dân tệ, quy đổi hơn 1 triệu đồng. Những mức giá này nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận người mua cho rằng chi phí bỏ ra tương đối cao nếu so sánh với những sản phẩm có chức năng tương tự trên thị trường.

Không dừng lại ở các mặt hàng thời trang và đồ dùng, cửa hàng bánh ngọt tại Thành Đô cũng được đưa vào cuộc thảo luận. Một phần mì lạnh Tứ Xuyên có giá 48 nhân dân tệ, tương đương khoảng 186.000 đồng. Mức giá này khiến một số khách hàng cân nhắc về chi phí so với khẩu phần và trải nghiệm thực tế. Dù vậy, giá bán tại một cửa hàng còn phụ thuộc vào địa điểm, nguyên liệu, mô hình phục vụ và định vị thương hiệu, do đó cần có đánh giá đầy đủ trước khi đưa ra kết luận.

Bên cạnh câu chuyện giá cả, phản hồi về chất lượng sản phẩm cũng thu hút sự quan tâm. Một số người mua phản ánh đồ dùng có dấu hiệu dễ gãy, thú nhồi bông bị bung đường may hoặc cốc xuất hiện lỗi. Đây là những ý kiến từ khách hàng được chia sẻ trên mạng xã hội, chưa đủ để đại diện cho toàn bộ sản phẩm của thương hiệu. Dẫu vậy, các phản ánh vẫn đặt ra câu hỏi về quy trình kiểm tra hàng hóa, khâu đóng gói và dịch vụ chăm sóc sau mua.

Với nghệ sĩ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, danh tiếng có thể tạo lợi thế đáng kể khi đưa sản phẩm ra thị trường. Người mua có thể biết đến thương hiệu nhờ sự yêu mến dành cho người sáng lập, nhưng quyết định tiếp tục sử dụng thường phụ thuộc vào chất lượng, giá thành và trải nghiệm nhận được. Vì vậy, sức ảnh hưởng của Triệu Lộ Tư có thể giúp thương hiệu tiếp cận khách hàng nhanh hơn, song việc duy trì niềm tin cần được xây dựng bằng chất lượng ổn định.

Ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm từ khán giả yêu phim Hoa ngữ. Trong buổi livestream cuối năm 2025, cô từng chia sẻ kế hoạch trở lại diễn xuất trong năm 2026, đồng thời cân nhắc các kịch bản phù hợp và dự định phát triển thêm hoạt động âm nhạc. Thông tin này khiến người hâm mộ tiếp tục chờ đợi những bước đi tiếp theo của cô trên màn ảnh.

Triệu Lộ Tư từng tạo dấu ấn qua nhiều bộ phim.

Trước đó, Triệu Lộ Tư từng tạo dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình như Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Yêu Em Từ Dạ Dày, Tinh Hán Xán Lạn và Vụng Trộm Không Thể Giấu. Những vai diễn có màu sắc khác nhau giúp cô xây dựng hình ảnh diễn viên trẻ được đông đảo khán giả biết đến. Đặc biệt, vai Tang Trĩ trong Vụng Trộm Không Thể Giấu góp phần đưa tên tuổi nữ nghệ sĩ đến gần hơn với khán giả quốc tế.

Ở giai đoạn tiếp theo, Rèm Ngọc Châu Sa và Hãy Để Tôi Tỏa Sáng tiếp tục bổ sung những vai diễn đáng chú ý vào sự nghiệp của cô. Trong đó, Hãy Để Tôi Tỏa Sáng lên sóng năm 2025, đánh dấu một trong những dự án truyền hình gần đây của nữ diễn viên. Những tác phẩm này cho thấy cô từng có lịch trình hoạt động nghệ thuật liên tục trước khi chuyển trọng tâm sang các kế hoạch cá nhân và kinh doanh.

Việc phát triển thương hiệu riêng mở ra hướng hoạt động mới, nhưng không đồng nghĩa khán giả đã thôi chờ đợi cô trở lại với phim ảnh. Trong thời gian tới, cách nữ diễn viên cân bằng giữa kinh doanh và nghệ thuật, cũng như phản hồi trước những góp ý của người tiêu dùng, sẽ là những yếu tố được công chúng tiếp tục theo dõi.