Khoảng 16 giờ, giao lộ Phạm Hữu Lầu – 15B và khu vực Nguyễn Hữu Thọ – Nguyễn Thị Thập được ghi nhận không có cảnh phương tiện nhích qua nước ngập. Tại cống Mương Chuối, mực nước hai phía cửa van chênh lệch rõ: phía ngoài triều dâng, phía trong giữ thấp.

Trên đường Trần Xuân Soạn, bà Lê Thị Kim Cương, người đã sống nhiều năm ở đây, bày tỏ vui mừng khi đến giờ nước thường lên mà đường vẫn khô. Với những hộ từng phải kê đồ, chắn cửa mỗi đợt triều, thay đổi ấy có thể nhìn thấy ngay trước nhà.

Học sinh và phụ huynh lưu thông thuận lợi trước Trường THCS Nguyễn Thị Hương, xã Nhà Bè, trong chiều 25.11. Ảnh: Văn Phúc/VOH

Cửa van chặn triều, trạm bơm hỗ trợ thoát nước

Trưa 25.11, chủ đầu tư phối hợp Sở Xây dựng TP.HCM và các đơn vị liên quan vận hành liên hoàn toàn bộ hạng mục. Công trình hướng đến kiểm soát ngập do triều cho vùng khoảng 570km².

Khi nước sông ở mức bình thường, cửa van mở để duy trì dòng chảy. Khi triều lên, cửa đóng để hạn chế nước tràn vào nội đô. Nếu mưa lớn trùng triều cường, các trạm bơm hỗ trợ đưa nước ra sông; khi triều rút, cửa mở trở lại để nước thoát tự nhiên. Hệ thống được điều hành tập trung, sử dụng dữ liệu từ 19 điểm quan trắc.

Cách vận hành này cho thấy vì sao ngăn được nước triều và giải quyết ngập do mưa là hai phần việc liên quan chặt chẽ. Cửa van có thể kiểm soát nước từ sông vào, nhưng nước mưa trong đô thị vẫn cần đi qua mạng lưới cống, kênh rạch để đến nơi tiêu thoát.

Tổng giám đốc Trung Nam Group Nguyễn Tâm Tiến cũng nhấn mạnh khả năng thoát nước của hạ tầng đô thị: nước từ cống đường phố cần được đưa thông suốt về kênh rạch để hệ thống bơm phát huy tác dụng.

Hiệu quả cần được giữ qua từng đợt triều

Những tuyến đường khô ráo trong chiều 25.11 là kết quả đáng ghi nhận tại các điểm quan sát. Để đánh giá đầy đủ, cần tiếp tục theo dõi trong nhiều tình huống, nhất là khi mưa lớn xuất hiện cùng lúc với triều cao.

Theo kế hoạch công bố, ngày 26–28.11, người dân được tổ chức tham quan các cống lớn, tìm hiểu nguyên tắc kiểm soát triều. Hai ngày 29–30.11 tiếp tục diễn tập vận hành, kiểm tra phối hợp và xử lý tình huống kỹ thuật.

Sau thời gian dài chờ đợi, thước đo gần gũi nhất của công trình là một chuyến đi làm không chết máy, một cửa hàng không phải dọn nước, một gia đình không thức canh triều. Niềm vui bước đầu cần được nối dài bằng vận hành ổn định và dữ liệu công khai qua từng đợt mưa, từng con nước.