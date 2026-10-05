Triệu Lệ Dĩnh và em trai kém 6 tuổi có cuộc sống trái ngược

Những thông tin xoay quanh Triệu Kiến Phi, em trai Triệu Lệ Dĩnh, gần đây nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. Khác với chị gái hoạt động nhiều năm trong làng giải trí, anh chủ yếu phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ môi trường và duy trì đời tư kín tiếng.

Triệu Kiến Phi sinh năm 1993, kém Triệu Lệ Dĩnh khoảng 6 tuổi. Theo những thông tin được công khai, anh làm việc tại Thượng Hải và có thời gian dài theo đuổi lĩnh vực liên quan đến môi trường sinh thái. Tháng 1/2026, tên Triệu Kiến Phi từng xuất hiện trong danh sách công khai xét chức danh nghề nghiệp cấp cao tại Thượng Hải.

Em trai Triệu Lệ Dĩnh được nhận xét là điển trai không kém tài tử.

Theo thông tin này, em trai Triệu Lệ Dĩnh được giới thiệu với chức danh kỹ sư cao cấp trong lĩnh vực môi trường sinh thái. Công việc của anh gắn với các giải pháp kỹ thuật và hệ thống xử lý môi trường, hoàn toàn khác với con đường nghệ thuật mà Triệu Lệ Dĩnh lựa chọn.

Sau khi tốt nghiệp, Triệu Kiến Phi bắt đầu công việc từ vị trí kỹ thuật viên tại Thượng Hải. Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, anh được cho là đã phát triển doanh nghiệp riêng trong lĩnh vực công nghệ môi trường. Cuộc sống của em trai Triệu Lệ Dĩnh vì thế chủ yếu xoay quanh công việc, gia đình và lĩnh vực chuyên môn.

Triệu Lệ Dĩnh.

Điều khiến công chúng chú ý là Triệu Kiến Phi gần như không dựa vào danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh để xuất hiện trong showbiz. Anh hiếm khi công khai hình ảnh cùng chị gái, cũng không có hoạt động nào cho thấy ý định bước chân vào ngành giải trí. Chính lựa chọn này khiến mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và em trai càng được quan tâm mỗi khi đời tư nữ diễn viên được nhắc tới.

Một trong những lần hiếm hoi Triệu Kiến Phi được công chúng biết đến rộng rãi là trong đám cưới của anh vào năm 2016. Thời điểm đó, Triệu Lệ Dĩnh vừa gây tiếng vang lớn với Hoa Thiên Cốt. Dù lịch trình bận rộn, nữ diễn viên vẫn trở về quê nhà để tham dự ngày vui của em trai.

Tại đám cưới, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện khá giản dị. Một số thông tin được chia sẻ cho biết nữ diễn viên từng bày tỏ mong muốn em trai quan tâm, chăm sóc bố mẹ trong thời gian cô thường xuyên phải làm việc xa nhà.

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Triệu Lệ Dĩnh liên tục phải di chuyển giữa các địa điểm quay phim. Trong khi đó, Triệu Kiến Phi tập trung cho công việc riêng và cuộc sống gia đình. Hai chị em không thường xuyên xuất hiện cùng nhau trước truyền thông nhưng vẫn duy trì mối liên hệ trong đời sống riêng.

Một số thông tin trước đây cũng cho rằng Triệu Lệ Dĩnh từng hỗ trợ em trai về nhà ở và quá trình khởi nghiệp. Tuy nhiên, những chi tiết liên quan đến tài chính và đời tư của hai chị em không được người trong cuộc công khai đầy đủ, vì vậy khó xác định toàn bộ thông tin được lan truyền trên mạng.

Về phía Triệu Lệ Dĩnh, nữ diễn viên sinh năm 1987 là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Cô được biết đến qua nhiều tác phẩm như Lục Trinh Truyền Kỳ, Sam Sam Đến Rồi, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Truyện, Minh Lan Truyện và Dữ Phượng Hành.

Từ những vai diễn truyền hình tạo tiếng vang, Triệu Lệ Dĩnh từng bước mở rộng sang điện ảnh và thử sức với nhiều dạng nhân vật. Những năm gần đây, cô có xu hướng lựa chọn các dự án mang màu sắc trưởng thành hơn, đồng thời tiếp tục duy trì sức hút trên màn ảnh.

Sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh cũng ghi nhận nhiều dấu mốc đáng chú ý khi cô liên tục góp mặt trong các dự án lớn. Bên cạnh hoạt động diễn xuất, nữ diễn viên còn được chú ý bởi khả năng lựa chọn hình tượng và định hướng nghề nghiệp ngày càng đa dạng.

Trong khi Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực điện ảnh, Triệu Kiến Phi vẫn duy trì công việc riêng và cuộc sống kín tiếng. Hai chị em lựa chọn những hướng đi khác nhau nhưng đều tập trung vào con đường sự nghiệp của mình.