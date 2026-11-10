Triệu Lệ Dĩnh và Châu Tấn gây sốt với khoảnh khắc chào hỏi tại Kim Kê

Khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh và Châu Tấn vui vẻ chào hỏi nhau tại lễ khai mạc Liên hoan phim Kim Kê - Bách Hoa lần thứ 39 nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc. Chỉ là một hành động vẫy tay đơn giản, hai nữ diễn viên vẫn thu hút sự chú ý nhờ biểu cảm tự nhiên và bầu không khí thoải mái khi cùng xuất hiện tại sự kiện điện ảnh lớn.

Lễ khai mạc diễn ra tối 6/11 tại Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, trong khuôn khổ Liên hoan phim Kim Kê - Bách Hoa năm 2026. Sự kiện năm nay mang chủ đề “Quang ảnh quy triều”, quy tụ nhiều đạo diễn, diễn viên và nhà làm phim Trung Quốc. Triệu Lệ Dĩnh là một trong những gương mặt được chú ý khi cùng Huỳnh Hiểu Minh tham gia nghi thức thắp sáng biểu tượng Kim Kê trên sân khấu.

Triệu Lệ Dĩnh tại Liên hoan phim Kim Kê - Bách Hoa lần thứ 39.

Trong khi đó, Châu Tấn cũng góp mặt tại chương trình với tư cách diễn viên và nhà làm phim. Theo các hình ảnh được chia sẻ từ sự kiện, khi nhìn thấy nhau, Triệu Lệ Dĩnh và Châu Tấn đã có màn chào hỏi từ xa bằng động tác vẫy tay gần như đồng thời. Đoạn video nhanh chóng lan truyền, nhận được nhiều bình luận tích cực từ khán giả.

Không có phát ngôn dài hay màn tương tác được dàn dựng, khoảnh khắc này vẫn tạo thiện cảm bởi sự tự nhiên. Một bộ phận người xem thích thú khi chứng kiến hai nữ diễn viên thuộc hai thế hệ cùng xuất hiện trong một sự kiện, dành cho nhau cử chỉ thân thiện. Nhiều bình luận cho rằng hình ảnh ấy mang đến cảm giác gần gũi giữa không khí trang trọng của một lễ hội điện ảnh.

Tại lễ khai mạc, Triệu Lệ Dĩnh còn chia sẻ quan điểm về ý nghĩa của việc “có mặt” trong diễn xuất. Nữ diễn viên cho rằng người nghệ sĩ cần thực sự bước vào thế giới nội tâm của nhân vật, để khán giả tin rằng con người ấy đang sống bên cạnh họ. Khi người diễn viên hiểu được câu chuyện, từng trải qua cảm xúc đau đớn, vui vẻ hay những lựa chọn của nhân vật, vai diễn mới có thể trở nên chân thực và tạo sức nặng trên màn ảnh.

Châu Tấn.

Ngoài khoảnh khắc với Châu Tấn, Triệu Lệ Dĩnh còn có cuộc hội ngộ đáng chú ý với Vương Nhân Quân. Cả hai từng hợp tác trong bộ phim truyền hình Minh Lan Truyện, lần lượt đảm nhận vai Thịnh Minh Lan và Thịnh Trường Bách - hai anh em trong gia đình họ Thịnh. Khi gặp lại tại sự kiện, họ vui vẻ ôm nhau và trò chuyện thân mật. Hình ảnh này khiến khán giả nhớ đến mối quan hệ gắn bó của các nhân vật trong tác phẩm từng được yêu thích.

Lễ khai mạc Kim Kê năm nay còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Trần Đô Linh, Trần Lập Nông, Dụ Ngôn, Vạn Ni Đạt và Hoàng Hiểu Minh. Chương trình kết hợp các tiết mục biểu diễn, giới thiệu phim mới và chia sẻ về hành trình sáng tạo của những người làm điện ảnh.

Đối với Triệu Lệ Dĩnh và Châu Tấn, khoảnh khắc chào hỏi không phải một màn hợp tác hay tuyên bố đặc biệt. Sức hút của đoạn video đến từ sự giản dị giữa hai nghệ sĩ có vị trí riêng trong làng giải trí Hoa ngữ. Trong bối cảnh Kim Kê quy tụ nhiều thế hệ làm phim, những tương tác tự nhiên như vậy cũng góp phần tạo nên hình ảnh gần gũi, ấm áp cho sự kiện.