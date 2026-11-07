Triệu Lệ Dĩnh sánh đôi Huỳnh Hiểu Minh tại lễ trao giải Kim Kê

Tối 6/11, Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh trở thành hai gương mặt nổi bật tại lễ khai mạc Liên hoan phim Kim Kê Bách Hoa 2026, diễn ra ở Nhà hát lớn Mân Nam, thành phố Hạ Môn, Trung Quốc. Cả hai cùng thực hiện nghi thức thắp sáng biểu tượng Kim Kê, chính thức mở màn chuỗi hoạt động điện ảnh thường niên được giới làm phim Hoa ngữ đặc biệt quan tâm.

Theo China News Service, sự xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh là một trong những điểm nhấn của chương trình. Hai ngôi sao cùng đứng trên sân khấu, chứng kiến thời khắc khởi động kỳ Liên hoan phim Kim Kê Bách Hoa năm 2026, nơi quy tụ nhiều đạo diễn, diễn viên và nhà sản xuất nổi tiếng.

Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh cùng thực hiện nghi thức thắp sáng biểu tượng Kim Kê tại lễ khai mạc Liên hoan phim Kim Kê Bách Hoa 2026.

Đáng chú ý, Triệu Lệ Dĩnh không chỉ tham dự với tư cách khách mời. Nữ diễn viên còn đảm nhận vai trò giám khảo chính của kỳ thứ tám chương trình hỗ trợ phát triển dự án điện ảnh Kim Kê. Đây là hoạt động nhằm tìm kiếm, đánh giá và tạo cơ hội cho những nhà làm phim trẻ có ý tưởng sáng tạo.

Việc Triệu Lệ Dĩnh được giao trọng trách này cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của cô trong các hoạt động chuyên môn điện ảnh. Xuất thân từ lĩnh vực truyền hình, nữ diễn viên từng bước mở rộng sự nghiệp sang màn ảnh rộng, đồng thời tích lũy kinh nghiệm qua những dự án có màu sắc và yêu cầu diễn xuất khác nhau.

Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý khi đảm nhận vai trò giám khảo chính của chương trình hỗ trợ phát triển dự án điện ảnh Kim Kê lần thứ tám.

Trong khi đó, Huỳnh Hiểu Minh đảm nhận vai trò đại sứ truyền thông quốc tế của Kim Kê 2026. Nam diễn viên từng hai lần được vinh danh ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc tại giải Kim Kê, đồng thời sở hữu hai giải Nam diễn viên chính xuất sắc của giải Bách Hoa. Những thành tích này giúp anh trở thành gương mặt quen thuộc tại các sự kiện điện ảnh lớn của Trung Quốc.

Trong phần giao lưu trên sân khấu, Huỳnh Hiểu Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc người làm phim thực sự hòa mình vào câu chuyện và nhân vật. Theo nam diễn viên, chỉ khi đội ngũ sáng tạo cùng hiện diện bằng sự nghiêm túc và chân thành, một tác phẩm mới có thể truyền tải cảm xúc đến khán giả.

Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ những quan điểm về nghề diễn và quá trình xây dựng nhân vật trên màn ảnh.

Triệu Lệ Dĩnh cũng chia sẻ quan điểm về nghề diễn. Cô cho rằng diễn viên cần bước vào thế giới nội tâm của nhân vật, hiểu những trải nghiệm và cảm xúc của họ để tạo nên hình tượng có sức sống. Những chia sẻ này thể hiện sự tương đồng trong cách nhìn nhận điện ảnh của hai nghệ sĩ.

Lễ khai mạc năm nay được tổ chức với chủ đề Quang ảnh quy triều, hướng đến việc kết nối những câu chuyện điện ảnh với đời sống thường ngày. Chương trình được chia thành hai phần nghệ thuật, kết hợp âm nhạc, trình diễn sân khấu và công nghệ hình ảnh nhằm tái hiện hành trình phát triển của điện ảnh Trung Quốc.

Ngoài Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh, sự kiện còn có sự góp mặt của Châu Tấn, Trần Khả Tân, Trần Đô Linh cùng nhiều nghệ sĩ và nhà làm phim khác. Trần Đô Linh đảm nhận vai trò dẫn dắt đặc biệt, đồng thời giới thiệu mối liên hệ giữa quê hương Hạ Môn và nghệ thuật thứ bảy.

Lễ khai mạc Liên hoan phim Kim Kê Bách Hoa 2026 quy tụ nhiều ngôi sao Hoa ngữ, trong đó có Châu Tấn và Trần Đô Linh.

Một trong những tác phẩm được nhắc đến tại lễ khai mạc là Thư Tình Gửi Bà, bộ phim của đạo diễn Lam Hồng Xuân nhận sáu đề cử Kim Kê năm nay. Đạo diễn đã chia sẻ hành trình đưa ngôn ngữ và ký ức quê hương vào điện ảnh, nhấn mạnh giá trị của những câu chuyện xuất phát từ trải nghiệm cá nhân.

Liên hoan phim Kim Kê Bách Hoa 2026 diễn ra trong năm ngày, với hơn 60 hoạt động gồm trình chiếu phim, diễn đàn chuyên môn, giao lưu điện ảnh quốc tế và chương trình hỗ trợ các nhà làm phim trẻ.

Tâm điểm của sự kiện là lễ trao giải Kim Kê lần thứ 39, dự kiến tổ chức vào tối 10/11. Các tác phẩm như Nhà Nhiếp Ảnh Nam Kinh, Phi Hành Gia, Thư Tình Gửi Bà và Tiêu Nhân nằm trong danh sách tranh giải Phim truyện xuất sắc nhất.

Liên hoan phim Kim Kê Bách Hoa 2026 diễn ra tại Hạ Môn với hơn 60 hoạt động điện ảnh, hướng đến lễ trao giải Kim Kê lần thứ 39.

Sự xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh bên cạnh Huỳnh Hiểu Minh tại lễ khai mạc không chỉ tạo nên khoảnh khắc đáng chú ý của hai ngôi sao mà còn phản ánh sự kết nối giữa những thế hệ nghệ sĩ đang hoạt động trong ngành điện ảnh Hoa ngữ. Với Triệu Lệ Dĩnh, vai trò giám khảo chính của chương trình hỗ trợ dự án trẻ cũng là một dấu ấn mới bên cạnh hành trình diễn xuất của cô.