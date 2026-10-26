Triệu Lệ Dĩnh rời xa màn ảnh, sự nghiệp đang chuyển hướng?

Theo thông tin được QQ đăng tải ngày 24/10, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong một dự án sáng tạo hình ảnh thú cưng bằng trí tuệ nhân tạo (AI), có sự tham gia của MC Tạ Na và Đỗ Hoa, nhà sáng lập công ty giải trí Yuehua Entertainment. Động thái này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng Trung Quốc, bởi thời gian gần đây, nữ diễn viên không thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động quảng bá phim mới.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Triệu Lệ Dĩnh diện trang phục trắng, để tóc ngắn cùng phần mái ngang. Diện mạo mới của cô tạo ra nhiều luồng ý kiến trên Weibo. Một số người không đồng tình với cách tạo hình, trong khi những người khác cho rằng hình ảnh cá nhân có thể thay đổi tùy theo tính chất của từng hoạt động. Tranh luận về phong cách của nữ diễn viên vì thế trở thành một trong những chủ đề được chú ý.

Diện mạo mới của Triệu Lệ Dĩnh tạo ra nhiều luồng ý kiến trên Weibo.

Bên cạnh diện mạo, việc Triệu Lệ Dĩnh góp mặt trong dự án kinh doanh ứng dụng AI cũng khiến một bộ phận khán giả thắc mắc. Theo thông tin được chia sẻ, hoạt động này liên quan đến việc tạo hình thú cưng bằng công nghệ, đồng thời giới thiệu các sản phẩm như móc khóa và đồ chơi. Một số ý kiến cho rằng công chúng vốn mong chờ nữ diễn viên trở lại với dự án phim ảnh, nên việc cô tham gia hoạt động thương mại ngoài màn ảnh tạo ra kỳ vọng khác biệt. Tuy nhiên, những phản ứng trên mạng xã hội chưa đủ để kết luận đây là bước đi gây bất lợi cho sự nghiệp của cô.

Về tình hình hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh vẫn là một trong những gương mặt được chú ý của màn ảnh Hoa ngữ, song lịch trình phim mới của cô chưa tạo ra nhiều thông tin nổi bật trong thời gian gần đây. Việc ít xuất hiện tại phim trường khiến khán giả quan tâm hơn đến những hoạt động bên ngoài công việc diễn xuất. Với một nghệ sĩ từng dành phần lớn thời gian cho các dự án truyền hình và điện ảnh, khoảng nghỉ giữa các tác phẩm cũng có thể là thời điểm lựa chọn kịch bản hoặc điều chỉnh định hướng nghề nghiệp.

Trong lĩnh vực phim ảnh, hai tác phẩm gần đây được nhắc đến nhiều là Tại nhân gian và Tiểu thành đại sự, còn có tên gọi Chuyện lớn nơi phố nhỏ. Các dự án này có cách tiếp cận và đề tài khác nhau, song phản hồi của khán giả chưa hoàn toàn đồng nhất. Tại nhân gian thử nghiệm cách kể chuyện mang màu sắc riêng, trong khi Tiểu thành đại sự khai thác câu chuyện đời sống xã hội. Những lựa chọn này cho thấy nữ diễn viên không chỉ giới hạn bản thân trong dòng phim thần tượng quen thuộc.

Triệu Lệ Dĩnh.

Tuy vậy, khi tác phẩm không tạo được sức lan tỏa như mong đợi, sức hút của diễn viên cũng dễ trở thành đề tài bàn luận. Với Triệu Lệ Dĩnh, câu hỏi đặt ra không đơn thuần là việc cô có tiếp tục đóng phim hay không, mà còn nằm ở lựa chọn vai diễn tiếp theo. Sau nhiều năm hoạt động, việc chuyển hướng sang những nhân vật có chiều sâu hoặc các câu chuyện mang tính xã hội đòi hỏi quá trình tìm kiếm kịch bản phù hợp và sự kiên nhẫn từ cả nghệ sĩ lẫn khán giả.

Một thông tin khác được quan tâm là Bành Hồ hải chiến, dự án có sự góp mặt của Triệu Lệ Dĩnh trong vai trò khách mời. Thời điểm phát hành của bộ phim từng được nhắc đến trong các thông tin trước đó, nhưng lịch chiếu và kế hoạch quảng bá có thể thay đổi.

Về hoạt động thương mại, một số nguồn tin cho rằng số lượng hợp đồng quảng cáo của Triệu Lệ Dĩnh hiện không nhiều bằng một số đồng nghiệp cùng thế hệ. Tuy nhiên, việc so sánh số hợp đồng giữa các nghệ sĩ cần dựa trên dữ liệu được xác nhận, bởi danh sách đại diện thương hiệu và thời hạn hợp tác có thể thay đổi theo từng giai đoạn.

Từ hình ảnh mới bên Tạ Na đến những lựa chọn phim ảnh gần đây, Triệu Lệ Dĩnh đang thu hút sự chú ý theo một cách khác so với giai đoạn liên tục xuất hiện trên màn ảnh. Công chúng vẫn chờ đợi thông tin cụ thể về dự án tiếp theo của cô. Trong bối cảnh thị trường phim Hoa ngữ thay đổi, quyết định trở lại với vai diễn nào có thể là yếu tố quan trọng định hình chặng đường sắp tới của nữ diễn viên.