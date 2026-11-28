Ngày 27/11, bộ phim truyền hình Gió Thổi Bán Hạ chính thức tròn 4 năm kể từ ngày phát sóng đầu tiên. Nhân dịp này, tác phẩm được nhắc lại trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, thu hút sự quan tâm của khán giả từng theo dõi câu chuyện về hành trình lập nghiệp của nhân vật Hứa Bán Hạ do Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận.

Theo dữ liệu từ Maoyan, bộ phim từng đạt mức nhiệt độ cao nhất 9.762,02 điểm, đồng thời ghi nhận 23 thành tích phát sóng và 10 đề cử giải thưởng. Tác phẩm cũng có 14 lần dẫn đầu bảng nhiệt độ phim truyền hình hằng ngày của Maoyan và 18 lần đứng đầu bảng nhiệt độ phim truyền hình. Những thành tích này cho thấy sức hút của dự án trong thời điểm ra mắt.

Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai nữ chính Hứa Bán Hạ trong Gió Thổi Bán Hạ.

Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh hóa thân thành Hứa Bán Hạ, một người phụ nữ bắt đầu sự nghiệp từ hoạt động kinh doanh phế liệu sắt thép. Xuất thân không có nhiều lợi thế, nhân vật phải tự tìm kiếm cơ hội, đối mặt với cạnh tranh và từng bước xây dựng chỗ đứng trong ngành công nghiệp vốn có nhiều thử thách. Hứa Bán Hạ sở hữu sự nhạy bén, quyết đoán và tinh thần dám mạo hiểm. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ, cô vẫn là người coi trọng tình nghĩa và những mối quan hệ đã đồng hành cùng mình.

Đây cũng là một trong những điểm đáng chú ý của vai diễn. Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh thường được khán giả biết đến qua những hình tượng nữ chính trong phim cổ trang và tình cảm. Với Gió Thổi Bán Hạ, nữ diễn viên có cơ hội thể hiện một nhân vật trưởng thành, nhiều trải nghiệm và phải đưa ra những lựa chọn phức tạp trong công việc lẫn cuộc sống.

Bên cạnh Triệu Lệ Dĩnh, phim còn có sự tham gia của Âu Hào và Lý Quang Khiết. Câu chuyện lấy bối cảnh thập niên 1990, khi nền kinh tế Trung Quốc trải qua nhiều biến chuyển. Từ những thương vụ kinh doanh ban đầu đến các cuộc cạnh tranh trên thương trường, tác phẩm khắc họa hành trình trưởng thành của một người phụ nữ luôn tìm cách nắm bắt cơ hội để thay đổi cuộc đời.

Vai diễn nữ doanh nhân đánh dấu sự thay đổi hình tượng của Triệu Lệ Dĩnh.

Sau 4 năm, Gió Thổi Bán Hạ vẫn được nhắc đến như một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh. Vai Hứa Bán Hạ không chỉ cho thấy sự đa dạng trong lựa chọn nhân vật mà còn góp phần khẳng định khả năng đảm nhận những câu chuyện có chiều sâu tâm lý và bối cảnh xã hội của nữ diễn viên.