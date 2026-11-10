Triệu Lệ Dĩnh có bước tiến đáng nể, vị thế hiện tại không còn như trước

Ở tuổi 39, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục khiến công chúng chú ý khi đảm nhận một vai trò mới tại làng điện ảnh Hoa ngữ. Ngày 30/10, nữ diễn viên được công bố trở thành Chủ tịch Hội đồng giám khảo chính của hạng mục chính tại Đại hội Đầu tư và Phát triển phim Kim Kê lần thứ 8. Đây không đơn thuần là một danh hiệu mới trong sự nghiệp, mà còn đánh dấu bước chuyển đáng chú ý của một diễn viên từng dành phần lớn thanh xuân cho những vai diễn trên màn ảnh.

Điều khiến quyết định này nhận được nhiều sự quan tâm nằm ở thành phần hội đồng giám khảo. Triệu Lệ Dĩnh cùng ngồi ở vị trí chủ chốt với đạo diễn Hoàng Kiến Tân và diễn viên Diêm Ni, hai gương mặt có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện ảnh. Đáng chú ý, cô được giới thiệu là diễn viên thuộc thế hệ 8X đầu tiên đảm nhận vị trí chủ tịch hội đồng giám khảo chính kể từ khi Kim Kê sáng lập chương trình này.

Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng giám khảo chính tại Đại hội Đầu tư và Phát triển phim Kim Kê lần thứ 8.

Đại hội Đầu tư và Phát triển phim Kim Kê là nơi tìm kiếm, tuyển chọn và hỗ trợ những dự án điện ảnh mới, đặc biệt là các tác phẩm của đạo diễn trẻ. Những dự án được lựa chọn có cơ hội tiếp cận nguồn lực sản xuất, tư vấn chuyên môn và kết nối với thị trường điện ảnh. Vì vậy, sự hiện diện của Triệu Lệ Dĩnh tại hội đồng không chỉ mang ý nghĩa về danh tiếng, mà còn cho thấy kinh nghiệm diễn xuất và góc nhìn của cô đang được đặt vào một môi trường sáng tạo rộng hơn.

Tại buổi trình bày dự án cuối cùng diễn ra ngày 7/11 ở Hạ Môn, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với phong thái chuyên nghiệp, tập trung theo dõi và đưa ra nhận xét cho các tác phẩm dự thi. Chia sẻ về vai trò của mình, cô cho biết bản thân chủ yếu đứng ở góc nhìn khách quan, hỗ trợ đánh giá những dự án nào có thể ưu tiên triển khai, những dự án nào cần tiếp tục điều chỉnh và hoàn thiện. Nữ diễn viên ví hành trình đưa một bộ phim từ giai đoạn chuẩn bị đến khi chính thức ra rạp giống như một quá trình vượt qua nhiều thử thách.

Triệu Lệ Dĩnh cùng Huỳnh Hiểu Minh thực hiện nghi thức thắp sáng biểu tượng Kim Kê tại lễ khai mạc liên hoan phim.

Cách cô nhìn nhận công việc cho thấy sự thận trọng và ý thức về tính phức tạp của quá trình sản xuất điện ảnh. Một kịch bản tốt chưa chắc đã trở thành một bộ phim thành công. Từ khâu phát triển nội dung, lựa chọn diễn viên, tổ chức sản xuất đến phát hành, mỗi giai đoạn đều đòi hỏi sự phối hợp và năng lực chuyên môn riêng biệt.

Thực tế, bước chuyển này không xuất hiện một cách đột ngột. Sau thành công của Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Truyện và Minh Lan Truyện, Triệu Lệ Dĩnh dần chủ động tìm kiếm những vai diễn có chiều sâu hơn. Những tác phẩm như Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Gió Thổi Bán Hạ và bộ phim điện ảnh Điều Thứ 20 đã giúp cô tạo dựng hình ảnh một diễn viên có khả năng đảm nhận nhiều dạng nhân vật, từ những người phụ nữ bình dị đến các nhân vật mang nội tâm phức tạp.

Từ những vai diễn truyền hình ăn khách, Triệu Lệ Dĩnh từng bước khẳng định năng lực qua các tác phẩm có chiều sâu tâm lý.

Đặc biệt, vai diễn Hứa Bán Hạ trong Gió Thổi Bán Hạ được xem là một dấu mốc quan trọng, giúp Triệu Lệ Dĩnh khẳng định khả năng đảm nhận những vai nữ chính giàu nội lực. Song song với diễn xuất, cô cũng mở rộng hoạt động sang lĩnh vực giám chế và xuất phẩm phim, từng bước tiếp cận sâu hơn với quá trình hình thành một dự án.

Tại lễ khai mạc Liên hoan phim Kim Kê Bách Hoa lần thứ 39 ngày 6/11, Triệu Lệ Dĩnh còn cùng Hoàng Hiểu Minh thực hiện nghi thức thắp sáng biểu tượng Kim Kê. Sự xuất hiện liên tiếp trong những hoạt động chuyên môn cho thấy cô vẫn đang hiện diện tích cực trong đời sống điện ảnh, dù tần suất tham gia các dự án phim mới không còn dày đặc như trước.

Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện bên cạnh những nghệ sĩ và nhà làm phim hàng đầu tại Liên hoan phim Kim Kê 2026.

Nhìn vào hành trình hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh dường như đang xây dựng một vị trí rộng hơn cho bản thân. Cô không chỉ muốn được nhớ đến qua những nhân vật từng thể hiện, mà còn từng bước tham gia vào quá trình lựa chọn, phát triển và hỗ trợ những câu chuyện điện ảnh mới. Đây là hướng đi đòi hỏi kinh nghiệm, khả năng đánh giá kịch bản và sự am hiểu về hoạt động sản xuất.

Ở tuổi 39, Triệu Lệ Dĩnh chưa cần chứng minh giá trị bằng số lượng tác phẩm xuất hiện mỗi năm. Điều đáng chú ý hơn là những vai trò cô đang đảm nhận và cách cô tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động trong ngành. Từ một diễn viên từng phải chờ đợi cơ hội được lựa chọn, cô đang từng bước trở thành người có tiếng nói trong quá trình phát triển những dự án mới.

Ở tuổi 39, Triệu Lệ Dĩnh đang mở rộng hoạt động từ diễn xuất sang phát triển và hỗ trợ các dự án điện ảnh.

Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều điều cần thời gian kiểm chứng, nhưng vị thế hiện tại của Triệu Lệ Dĩnh rõ ràng đã có thêm những dấu mốc đáng kể. Và có lẽ, chương tiếp theo trong sự nghiệp của nữ diễn viên sẽ không chỉ được viết bằng những vai diễn trước ống kính, mà còn bằng dấu ấn cô để lại phía sau màn ảnh.