Triệu Lệ Dĩnh có bước ngoặt mới ở tuổi 39

Ngày 30/10, phía Triệu Lệ Dĩnh chính thức thông báo nữ diễn viên được mời đảm nhận vị trí giám khảo chính của hạng mục chính tại Kim Kê Film Venture Capital Conference lần thứ 8. Theo danh sách được công bố, cô sẽ đồng hành cùng nhà sản xuất, đạo diễn Hoàng Kiến Tân và diễn viên Diêm Ni trong hội đồng đánh giá cuối cùng. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông Trung Quốc và người hâm mộ, bởi đây là vai trò mới của nữ diễn viên sau nhiều năm hoạt động trước ống kính.

Kim Kê Film Venture Capital Conference là hoạt động tìm kiếm, hỗ trợ những dự án điện ảnh tiềm năng và các nhà làm phim trẻ. Khác với hội đồng chấm giải tại lễ trao giải Kim Kê, giám khảo của chương trình sẽ tham gia đánh giá những dự án phim đang trong quá trình phát triển, từ ý tưởng, kịch bản đến khả năng triển khai. Vì vậy, việc được mời vào vị trí này cũng mở ra một góc nhìn khác về vai trò của Triệu Lệ Dĩnh trong ngành công nghiệp điện ảnh.

Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai trò giám khảo chính tại Kim Kê Film Venture Capital Conference lần thứ 8.

Đáng chú ý, nữ diễn viên không còn chỉ được nhìn nhận qua những vai diễn hay thành tích phòng vé. Trong phần giới thiệu của chương trình, Triệu Lệ Dĩnh được nhắc đến với hai vai trò diễn viên và nhà sản xuất. Điều này cho thấy cô đang từng bước mở rộng phạm vi hoạt động, quan tâm nhiều hơn đến quá trình hình thành và phát triển một tác phẩm thay vì chỉ tập trung vào diễn xuất.

Sự ghi nhận này cũng có cơ sở từ hành trình nghệ thuật của Triệu Lệ Dĩnh. Từng được đông đảo khán giả biết đến qua những bộ phim truyền hình ăn khách như Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Truyện hay Minh Lan Truyện, nữ diễn viên dần chuyển hướng sang những dự án có màu sắc khác biệt. Trên màn ảnh rộng, cô gây chú ý với các tác phẩm như Điều Thứ 20, Con Đường Đốt Lửa và Tâm Sự Của Kiều Nghiên. Những lựa chọn này cho thấy nỗ lực thử sức với nhiều dạng nhân vật, đồng thời mở rộng dấu ấn ở lĩnh vực điện ảnh.

Bên cạnh sức hút thương mại, Triệu Lệ Dĩnh cũng từng bước khẳng định năng lực diễn xuất qua các giải thưởng chuyên môn. Nữ diễn viên từng giành giải Thị hậu Phi Thiên, Kim Ưng và giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Bách Hoa. Đây là những dấu mốc đáng chú ý trong hành trình chuyển đổi hình ảnh từ ngôi sao phim truyền hình ăn khách sang diễn viên theo đuổi những vai diễn có chiều sâu hơn.

Ở tuổi 39, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục mở rộng dấu ấn trong lĩnh vực điện ảnh.

Kim Kê Film Venture Capital Conference lần thứ 8 dự kiến diễn ra từ ngày 6/11 đến 10/11 tại Hạ Môn. Với vai trò mới, Triệu Lệ Dĩnh sẽ có cơ hội tham gia đánh giá, lựa chọn những dự án điện ảnh tiềm năng và góp phần hỗ trợ thế hệ nhà làm phim tiếp theo. Ở tuổi 39, nữ diễn viên đang cho thấy những bước chuyển đáng chú ý trong sự nghiệp, không chỉ thông qua các vai diễn mà còn ở cách cô tham gia sâu hơn vào hoạt động sáng tạo và phát triển điện ảnh.