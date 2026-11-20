Triệu Lệ Dĩnh đang nhận được sự quan tâm từ khán giả Trung Quốc sau khi bộ phim Một nhà đa hỷ chính thức phát sóng trên CCTV. Tuy nhiên, điều khiến tên tuổi nữ diễn viên xuất hiện trên các diễn đàn không chỉ nằm ở nội dung tác phẩm mà còn liên quan đến mối quan hệ đồng nghiệp giữa cô và đạo diễn Phó Đông Dục.

Bộ phim mới lấy bối cảnh vùng nông thôn Giao Đông năm 2008, khai thác câu chuyện đền bù giải tỏa cùng những mâu thuẫn nảy sinh trong gia đình. Tác phẩm bước đầu nhận được phản hồi tích cực nhờ cách khai thác đời sống gần gũi và sự góp mặt của dàn diễn viên, trong đó có Tưởng Hân.

Ngay khi phim lên sóng, một số khán giả đã nhắc đến Gió thổi Bán Hạ, dự án từng đánh dấu màn hợp tác giữa Phó Đông Dục và Triệu Lệ Dĩnh. Trong phim, nữ diễn viên đảm nhận nhân vật Hứa Bán Hạ, một phụ nữ có hành trình lập nghiệp nhiều thử thách trong lĩnh vực kinh doanh thép.

Triệu Lệ Dĩnh trong phim "Gió thổi bán hạ".

Vai diễn này được xem là dấu mốc đáng nhớ trong quá trình chuyển đổi hình tượng của nữ diễn viên. Không còn chỉ gắn với những nhân vật cổ trang hay tình cảm quen thuộc, cô thể hiện một người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán, trải qua nhiều va vấp để xây dựng sự nghiệp. Thành công của tác phẩm cũng góp phần giúp cô nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Phi Thiên và Kim Ưng năm 2024.

Chính vì vậy, khi Một nhà đa hỷ ra mắt, nhiều người kỳ vọng Triệu Lệ Dĩnh sẽ chia sẻ thông tin về bộ phim hoặc gửi lời chúc đến đạo diễn từng đồng hành cùng mình. Tuy nhiên, trên trang cá nhân của nữ diễn viên, khán giả chưa tìm thấy bài đăng quảng bá liên quan đến dự án mới.

Trước đây, Phó Đông Dục từng dành lời ghi nhận cho nữ diễn viên khi nhắc đến thành công của Gió thổi Bán Hạ. Ông cho rằng sự góp mặt của cô là yếu tố quan trọng tạo nên sức hút cho tác phẩm. Chi tiết này khiến việc nữ diễn viên không có động thái quảng bá lần này càng được chú ý.

Triệu Lệ Dĩnh.

Một số bình luận cho rằng việc chia sẻ bài đăng để ủng hộ đồng nghiệp là hành động thể hiện sự trân trọng sau màn hợp tác thành công. Ngược lại, nhiều khán giả nhận định nghệ sĩ không có nghĩa vụ quảng bá những bộ phim mình không tham gia. Việc từng làm việc chung cũng không đồng nghĩa phải duy trì tương tác công khai với mọi dự án của đối phương.

Đáng chú ý, cách hoạt động trên mạng xã hội của Triệu Lệ Dĩnh vốn khá tiết chế. Nữ diễn viên không thường xuyên đăng tải nội dung quảng bá với mật độ dày đặc, kể cả đối với các tác phẩm do cô đảm nhận vai chính. Vì vậy, một bộ phận khán giả cho rằng sự việc lần này không đáng để trở thành chủ đề tranh luận lớn.

Ở thời điểm hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh vẫn dành phần lớn thời gian cho việc nghỉ ngơi sau giai đoạn hoạt động liên tục. Sau sự cố sức khỏe hồi tháng 8, cô được thông tin đang điều chỉnh thể trạng theo hướng dẫn của bác sĩ, chưa có kế hoạch chính thức trở lại phim trường nhưng vẫn đọc và cân nhắc những kịch bản mới.

Tháng 10 vừa qua, nữ diễn viên còn đảm nhận vị trí Chủ tịch hội đồng giám khảo chính tại Đại hội Đầu tư và Phát triển phim Kim Kê lần thứ 8. Đây được xem là dấu mốc cho thấy cô đang mở rộng vai trò trong ngành điện ảnh, thay vì chỉ tập trung vào diễn xuất.

Từ những vai diễn đầu tiên, Triệu Lệ Dĩnh từng bước khẳng định tên tuổi qua Lục Trinh truyền kỳ, Sam Sam đến rồi, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều truyện và Minh Lan truyện. Những năm gần đây, cô tiếp tục thử sức với các tác phẩm mang màu sắc hiện thực như Hạnh phúc đến Vạn gia và Gió thổi Bán Hạ, đồng thời tham gia điện ảnh với Điều thứ 20.

Hiện nữ diễn viên chưa lên tiếng về tranh luận liên quan đến Một nhà đa hỷ. Sự việc vẫn tiếp tục được khán giả bàn luận trên mạng xã hội, trong khi những thông tin về dự án tiếp theo và thời điểm trở lại màn ảnh của cô được nhiều người chờ đợi.