Ford Việt Nam vừa thông báo triển khai chương trình triệu hồi liên quan đến cụm túi khí rèm trần phía bên phải và bên trái trên một số xe Ford Ranger. Chương trình nhằm khắc phục nguy cơ mất an toàn có thể phát sinh trong quá trình túi khí kích hoạt, đồng thời bảo đảm quyền lợi cho khách hàng sử dụng xe.

Triệu hồi xe Ford Ranger để khắc phục lỗi túi khí. (Ảnh minh hoạ)

Theo thông báo, các phụ tùng thuộc diện ảnh hưởng mang mã N1WZ26042D94C và N1WZ26042D95C, được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 1/11/2025 đến ngày 31/7/2026 và phân phối thông qua hệ thống đại lý ủy quyền của Ford Việt Nam. Tổng cộng có 64 phụ tùng cụm túi khí rèm trần đã được bán cho khách hàng thuộc diện ảnh hưởng của chương trình.

Ford cho biết, vấn đề được phát hiện thông qua quy trình thử nghiệm xe định kỳ và hoạt động cải tiến chất lượng thường xuyên của tập đoàn. Cụ thể, trong trường hợp cụm túi khí rèm trần thuộc diện ảnh hưởng được lắp đặt trên xe, túi khí rèm bên có thể va chạm với ốp trang trí trụ B trong quá trình kích hoạt và không bung ra đúng như thiết kế. Đồng thời, giá đỡ túi khí trụ B có thể bị bung và văng ra trong quá trình túi khí triển khai, làm tăng nguy cơ gây chấn thương cho người ngồi trên xe.

Ngay sau khi tiếp nhận các báo cáo, Ford đã tiến hành phân tích và kiểm tra kỹ thuật chuyên sâu, từ đó triển khai biện pháp khắc phục nhằm giảm thiểu rủi ro và bảo đảm an toàn cho khách hàng.

Ford Việt Nam ủy quyền cho các đại lý thực hiện thay thế miễn phí giá đỡ túi khí trụ B trên toàn bộ xe thuộc diện ảnh hưởng. Đối với trường hợp khách hàng đã mua phụ tùng nhưng chưa lắp đặt trên xe, đại lý sẽ thu hồi sản phẩm và hoàn trả toàn bộ số tiền khách hàng đã thanh toán. Nếu phụ tùng đã được lắp đặt, xe sẽ được kiểm tra và thay thế giá đỡ túi khí trụ B hoàn toàn miễn phí.

Theo Ford Việt Nam, hãng hiện chưa ban hành hướng dẫn yêu cầu khách hàng ngừng lái xe theo chương trình triệu hồi này. Tuy nhiên, khách hàng được khuyến nghị chủ động liên hệ đại lý Ford gần nhất để kiểm tra thông tin và đặt lịch khắc phục sớm nhất có thể.

Thời gian dự kiến cho việc kiểm tra và thay thế là dưới một ngày làm việc. Dù vậy, thời gian lưu xe thực tế có thể kéo dài hơn tùy thuộc vào kế hoạch và điều kiện phục vụ của từng đại lý.