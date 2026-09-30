Triệu hồi mở rộng một số mẫu xe sang Mercedes-Benz bị lỗi kỹ thuật

Danh sách bổ sung xe bị ảnh hưởng

Theo đó, các xe trong diện triệu hồi là mẫu xe Mercedes-Benz C200/300 (số loại W206) do Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam sản xuất, lắp ráp (xe CKD) và một số mẫu xe Mercedes-Benz GLB200 (số loại 247), C300 (số loại 206) được nhập khẩu (xe CBU) tại thị trường Việt Nam (theo chương trình thu hồi 7291007 của Mercedes-Benz AG).

Đây là chương trình triệu hồi mở rộng của chương trình đã được Công ty triển khai trước đó. Vì vậy, ngoài các nội dung được cập nhật trong thông báo này, các thông tin khác liên quan đến chương trình thu hồi đã công bố trước đây vẫn được giữ nguyên và tiếp tục có hiệu lực.

Để bảo đảm an toàn cho người điều khiển phương tiện và hành khách, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo người tiêu dùng đang sở hữu xe ô tô Mercedes-Benz C200/300, GLB200, chủ động kiểm tra thông tin phương tiện thuộc diện thu hồi hay không và sớm đưa xe đến nhà phân phối ủy quyền của Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam gần nhất để được kiểm tra và thực hiện sửa chữa đúng tiêu chuẩn.