Triệu hồi mẫu xe bán tải bán chạy thứ hai thị trường Việt Nam

Danh sách phương tiện bị ảnh hưởng gồm tổng cộng 2.616 chiếc Hilux được Toyota Việt Nam nhập khẩu và phân phối trong nước, có thời gian sản xuất từ ngày 20/10/2025 đến 22/4/2026.

Nguyên nhân triệu hồi xuất phát từ lỗi phần mềm điều khiển hệ thống điện thân xe, có thể khiến một chức năng chiếu sáng không hoạt động như thiết kế.

Cụ thể, nhà sản xuất cho biết các xe Toyota Hilux thuộc diện ảnh hưởng có chức năng kéo dài thời gian chiếu sáng của đèn pha sau khi tắt khóa điện để hỗ trợ người sử dụng di chuyển sau khi rời xe.

Do lỗi của phần mềm điều khiển điện thân xe, chức năng kéo dài thời gian chiếu sáng đèn pha trên những xe thuộc diện ảnh hưởng có thể không được kích hoạt. Khi đó, đèn pha sẽ tắt ngay sau khi người lái tắt khóa điện, thay vì tiếp tục chiếu sáng trong khoảng thời gian được thiết kế.

Các đại lý Toyota sẽ gửi thông báo đến các chủ xe sở hữu bán tải Toyota Hilux thuộc diện ảnh hưởng để mời mang phương tiện đến kiểm tra.

Giải pháp khắc phục là cập nhật phần mềm điều khiển hệ thống điện thân xe miễn phí cho những xe thuộc diện ảnh hưởng. Thời gian thực hiện dự kiến khoảng 0,9 giờ mỗi xe.

Xe bán tải Toyota Hilux có giá niêm yết dao động từ 632 triệu đến 903 triệu đồng tùy phiên bản. Ảnh: Đại lý

Với những xe Toyota Hilux nhập khẩu không chính hãng thuộc diện ảnh hưởng của chương trình này, khi nhận được yêu cầu từ chủ xe, Toyota Việt Nam sẽ kiểm tra thông tin chi tiết. Sau khi vấn đề được xác nhận và phê duyệt, đại lý Toyota tiến hành kiểm tra, cập nhật miễn phí cho người dùng.

Tại Việt Nam, Toyota Hilux đang được phân phối trên thị trường thuộc phiên bản thế hệ mới nhất. Tính từ đầu năm, mẫu bán tải của Toyota đạt doanh số cộng dồn 5.687 chiếc, đứng thứ hai phân khúc chỉ sau Ford Ranger.

Hilux cũng là mẫu xe bán tải hiếm hoi từng vượt qua được Ford Ranger trong cuộc đua doanh số tháng trong năm 2026. Theo đó, mẫu bán tải của Toyota từng bán được nhiều hơn đối thủ và vươn lên dẫn đầu phân khúc vào tháng 2 và tháng 6.