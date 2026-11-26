Theo thông báo từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (thuộc Bộ Công Thương), có 175 chiếc xe nằm trong diện triệu hồi thuộc mẫu Skoda Kodiaq và 97 chiếc Karoq.

Toàn bộ số xe đều được sản xuất tại nhà máy ở Cộng hoà Séc từ ngày 11/10/2022 đến ngày 11/4/2023, do Công ty Cổ phần Thành Công Motor Việt Nam nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam.

Nguyên nhân của đợt triệu hồi được xác định là do hơi ẩm có thể xâm nhập vào khu vực bu-lông bên phải cố định thước lái với khung xe, từ đó dẫn đến khả năng gây rỉ sét và ăn mòn bu-lông khiến đầu bu lông có nguy cơ bị gãy sau một thời gian sử dụng.

Mẫu xe Skoda Kodiaq ra mắt thị trường Việt Nam lần đầu tiên vào giữa tháng 9/2023.

Trong trường hợp bu-lông bị gãy, thước lái chỉ được cố định với khung tại một bên. Khi đó, có thể dẫn đến nứt vỡ vỏ thước lái trong quá trình đánh lái tĩnh, vì lúc này lực tác dụng sẽ tăng lên. Điều này dẫn đến nguy cơ mất khả năng điều khiển lái của xe.

Khuyến nghị của Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, người tiêu dùng vẫn có thể tiếp tục sử dụng xe. Tuy nhiên, việc thực hiện triệu hồi, sửa chữa sớm tại hệ thống đại lý chính hãng sẽ đảm bảo ngăn ngừa khả năng rỉ sét và ăn mòn của bu-lông cố định thước lái với khung xe.

Nếu nghe thấy tiếng kêu kim loại bất thường từ khu vực trục trước hoặc nhận thấy dấu hiệu bất thường từ hệ thống lái, người tiêu dùng không được tiếp tục lái xe.

Nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng và người tham gia giao thông khác, đồng thời đảm bảo quyền lợi khách hàng, Skoda Việt Nam sẽ tiến hành triệu hồi toàn bộ số xe trong diện ảnh hưởng để khắc phục lỗi.

Mẫu xe Skoda Karoq.

Đợt triệu hồi bắt đầu được thực hiện từ ngày 27/11. Từ thời gian này, chủ sở hữu xe có thể đưa xe đến các đại lý Skoda để được kiểm tra và thay thế miễn phí bu-lông bên phải cố định thước lái với khung. Thời gian kiểm tra, khắc phục và thay thế linh kiện dự kiến kéo dài gần 1 giờ cho mỗi xe bị lỗi.

Toàn bộ xe trong diện ảnh hưởng sẽ được kiểm tra và thay thế phụ tùng miễn phí bởi Công ty Cổ phần Thành Công Motor Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 10/2026, Cơ quan Giao thông vận tải Liên bang Đức (KBA) đã thông báo đợt triệu hồi gần 1,72 triệu ô tô Skoda trên toàn cầu, ảnh hưởng đến các xe có thời gian sản xuất từ tháng 11/2015 đến tháng 6/2026, bao gồm các mẫu xe Kodiaq, Karoq, Octavia và Superb.