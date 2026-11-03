Video: Giới thiệu mẫu xe SUV hạng sang Range Rover SV 2026.

Cơ quan Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA) đã thông báo đợt triệu hồi của Jaguar Land Rover đối với mẫu Range Rover, nguyên nhân nằm ở số lượng lỗ thoát nước không đủ khiến nước có thể không thoát hết khỏi cụm camera lùi, điều này có thể gây hỏng camera và giảm tầm nhìn của người lái ở phía sau xe, làm tăng nguy cơ tai nạn.

Triệu hồi gần 94.000 xe Range Rover do camera lùi có thể bị ngấm nước.

Tổng cộng, Jaguar Land Rover sẽ phải triệu hồi 93.997 chiếc Range Rover (đời 2022 - 2026) tại thị trường Mỹ do lỗi trên. Các xe trong diện ảnh hưởng sẽ được khoan bổ sung lỗ thoát nước ở mặt dưới tấm ốp cửa cốp sau hoặc thay thế cụm camera lùi nếu cần thiết.

Vào tháng 10/2025, NHTSA cũng thông báo đợt triệu hồi với hơn 3.800 chiếc Range Rover Evoque tại thị trường Mỹ do nguyên nhân tương tự.