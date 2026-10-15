Triệu hồi gần 9.000 xe Omoda 5 tại Malaysia do lỗi cầu sau

Paultan đưa tin, ngày 12/10, Chery Auto Malaysia đã phát đi thông báo chính thức về việc bắt đầu chiến dịch triệu hồi với mẫu Omoda 5. Động thái này diễn ra sau khi Cục Vận tải Đường bộ Malaysia (JPJ) tạm dừng cấp phép phê duyệt kiểu loại xe (VTA) cho dòng xe này, xuất phát từ sự cố gãy dầm cầu sau trên một chiếc xe đang lưu thông.

Chery Omoda 5 tại Malaysia. (Ảnh: Paultan).

Chery đã công bố các chi tiết mới về đợt thu hồi, xác nhận phạm vi ảnh hưởng lên tới tổng cộng 8.878 chiếc Omoda 5 (bao gồm cả hai phiên bản C và H). Hãng cho biết đã xác định được danh sách các xe bị ảnh hưởng và sẽ chủ động liên hệ với từng chủ sở hữu.

Tất cả các xe thuộc diện triệu hồi đều được hưởng quyền lợi kiểm tra và thay thế linh kiện miễn phí tại bất kỳ trung tâm dịch vụ ủy quyền nào của Chery tại Malaysia.

Chery cho biết cũng đang nỗ lực đẩy nhanh quá trình vận chuyển các linh kiện thay thế. Lô hàng đầu tiên đã được xuất đi và sẽ được bàn giao đến các trung tâm dịch vụ theo từng giai đoạn.

Đây không phải là đợt triệu hồi đầu tiên đối với Omoda 5 hay với linh kiện nói trên. Trước đó vào năm 2024, từng có một chiếc Omoda 5 bị rơi cầu sau khi đang chạy và Chery Malaysia khi đó đã chủ động triệu hồi 600 xe ngay trước khi JPJ phát đi tuyên bố chính thức.

Vào thời điểm đó, hãng xe giải thích nguyên nhân gốc rễ xuất phát từ việc đầu hàn của máy hàn tự động bị lệch chuẩn, làm ảnh hưởng đến linh kiện của 60 chiếc xe được sản xuất vào ngày 15/8/2023.

Chỉ một tuần sau, lịch hẹn thay thế cầu sau đã được sắp xếp với toàn bộ 60 chủ xe và vụ việc được tuyên bố khép lại vào tháng 6/2024.

Tuy nhiên, mẫu Omoda 5 đang được triệu hồi là phiên bản đã ngừng sản xuất, vốn đã được thay thế bởi mẫu Chery O5 vào tháng 9/2025. Mẫu xe bản nâng cấp đã được trang bị hệ thống treo sau đa liên kết, thay vì dạng thanh xoắn như trên bản Omoda 5 tiền nhiệm.