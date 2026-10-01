Triệu hồi bổ sung hàng trăm xe Mercedes-Benz tại Việt Nam do lỗi khoá cửa

Đây là đợt triệu hồi mở rộng sau đợt triệu hồi đã được thông báo hồi đầu tháng 9. Như vậy, tổng số xe nằm trong diện bị ảnh hưởng qua hai đợt triệu hồi gần nhất đã lên đến 1.146 chiếc.

Thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết, trong đợt triệu hồi bổ sung có 574 xe C200 và C300 lắp ráp trong nước từ tháng 7/2021 đến 11/2023, số xe nhập khẩu có 284 chiếc GLB 200 và C300 sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 10/2019 đến 10/2023.

Đợt triệu hồi bổ sung sẽ được Mercedes-Benz Việt Nam cùng hệ thống đại lý chính hãng tiến hành từ ngày 30/9/2026 đến hết ngày 31/12/2031. Trong thời gian này, chủ sở hữu xe trong diện bị ảnh hưởng có thể đưa phương tiện đến các đại lý và trạm dịch vụ Mercedes-Benz để được kiểm tra, thay mới cụm ổ khóa cửa bên người lái xe. Thời gian sửa chữa dự kiến kéo dài khoảng 2 giờ 30 phút cho mỗi xe.

Mẫu sedan hạng sang Mercedes-Benz C200 đời 2022 nằm trong diện triệu hồi - Ảnh: Đại lý

Về nguyên nhân triệu hồi, thông báo từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, trên những xe trong diện bị ảnh hưởng trong cụm ổ khoá phía trước bên người lái có vật liệu bao kín của công tắc nhỏ (microswitch) dễ hấp thụ độ ẩm, bị ăn mòn và gây hỏng.

Do đó, hệ thống trên xe sẽ không phát hiện được thời điểm mở cửa, phanh đỗ và/hoặc tính năng tự động chuyển sang chế độ đỗ (Auto Park) có thể không tự động kích hoạt, dẫn tới việc xe có thể tự di chuyển và tăng nguy cơ va chạm.

Trong tháng 9 vừa qua, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Xây dựng) đã công bố đợt triệu hồi đối với 288 xe Mercedes-Benz C200 và C300 (lắp ráp trong nước) do lỗi công tắc khóa cửa có thể gây nguy cơ tự trôi.

Lỗi công tắc khóa cửa cũng xuất hiện đối với các dòng xe Mercedes-Benz trên thị trường thế giới. Cụ thể là vào tháng 8/2026, Cơ quan Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA) đã thông báo đợt triệu hồi với lỗi tương tự tại thị trường Mỹ, ảnh hưởng đến hơn 310.000 xe Mercedes-Benz (đời từ 2019 đến 2026), bao gồm các mẫu CLA, A-Class, C-Class, CLE và GLA.