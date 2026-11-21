Các xe thuộc diện triệu hồi có thể được cài phần mềm sạc thử nghiệm thay vì phiên bản chính thức. Trong một số trường hợp hiếm gặp, phần mềm có thể khiến hệ thống quản lý sạc pin cao áp hoạt động sai và gây nguy hiểm cho người cắm sạc.

BMW i5 và i7 bị triệu hồi do phần mềm sạc thử nghiệm có thể gây nguy hiểm khi cắm sạc pin cao áp. Ảnh: AutoBlog

Đợt triệu hồi bao gồm 236 chiếc BMW i5 thuộc các phiên bản eDrive40, xDrive40 và M60. Danh sách còn có 50 chiếc BMW i7 thuộc hai phiên bản xDrive50 và xDrive60.

BMW cho biết số xe bị ảnh hưởng không vượt quá 286 chiếc, được sản xuất trong khoảng thời gian hai tháng vào giữa năm 2026. Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) ghi nhận đợt triệu hồi với mã 26V731.

Phần mềm liên quan kiểm soát quá trình sạc pin cao áp trên xe. Trong một số trường hợp hiếm gặp, phiên bản thử nghiệm có thể hoạt động không đúng yêu cầu, khiến người đang cắm sạc có nguy cơ bị điện giật.

TE Connectivity Solutions GmbH, nhà cung cấp linh kiện sạc cao áp, đã thông báo vấn đề cho BMW vào đầu tháng 10. Hồ sơ triệu hồi cho biết phần mềm không đáp ứng thông số kỹ thuật, nhưng không nêu điều kiện cụ thể có thể dẫn đến điện giật.

BMW chưa ghi nhận trường hợp bị thương hoặc vụ tai nạn nào liên quan đến lỗi phần mềm này. Với tối đa 286 xe, chiến dịch có quy mô nhỏ hơn nhiều so với các đợt triệu hồi trước đây của hãng liên quan đến nguy cơ cháy.

Biện pháp khắc phục là cập nhật phần mềm miễn phí tại đại lý và không cần thay thế phần cứng. Hiện chưa có xác nhận liệu BMW có thể triển khai bản cập nhật từ xa hay không.

BMW dự kiến gửi thư thông báo cho chủ xe vào khoảng ngày 25/12. Chủ xe có thể nhập số VIN trên trang tra cứu triệu hồi của NHTSA và liên hệ đại lý để được hướng dẫn. Tài liệu hiện không đề cập bất kỳ hạn chế sạc nào.