Triệu hồi 64 xe Ford Ranger tại Việt Nam do lỗi túi khí

Ford Việt Nam thu hồi 64 cụm túi khí rèm trần trên xe bán tải Ranger. Ảnh minh hoạ

Theo đó, các sản phẩm thuộc diện ảnh hưởng được sản xuất từ ngày 1/11/2025 đến ngày 31/7/2026, gồm 35 cụm túi khí rèm trần phía phải và 29 cụm phía trái, được phân phối thông qua hệ thống đại lý ủy quyền của hãng.

Nguyên nhân thu hồi là cụm túi khí rèm bên có thể va chạm với ốp trang trí trụ B trong quá trình kích hoạt, khiến túi khí không bung đúng thiết kế. Bên cạnh đó, giá đỡ túi khí tại trụ B có thể bung rời và văng ra ngoài, làm tăng nguy cơ gây chấn thương cho người ngồi trên xe.

Ford Việt Nam cho biết, vấn đề được phát hiện thông qua quá trình thử nghiệm định kỳ và hoạt động cải tiến chất lượng. Chương trình khắc phục được triển khai theo mã 26C39 nhằm xử lý các sản phẩm thuộc diện ảnh hưởng.

Đối với phụ tùng chưa được lắp đặt trên xe, đại lý ủy quyền sẽ thu hồi và hoàn trả toàn bộ số tiền khách hàng đã thanh toán. Trường hợp phụ tùng đã được lắp đặt, đại lý sẽ kiểm tra và thay thế miễn phí giá đỡ túi khí trụ B.

Chương trình bắt đầu từ tháng 10/2026 và kéo dài đến khi hoàn tất việc xử lý các sản phẩm thuộc diện ảnh hưởng. Ford khuyến nghị khách hàng liên hệ đại lý ủy quyền để được hướng dẫn kiểm tra, khắc phục, góp phần bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng phương tiện.