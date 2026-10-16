Triệu hồi 64 xe Ford Ranger khắc phục lỗi túi khí

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương) vừa thông báo Chương trình thu hồi sản phẩm cụm túi khí rèm trần phía phải và phía trái trên xe bán tải Ford Ranger cabin kép do Công ty TNHH Ford Việt Nam cung cấp tại thị trường Việt Nam.

Ford sẽ thu hồi và thay thế miễn phí cho xe bị ảnh hưởng.

Những xe Ford Ranger thuộc diện ảnh hưởng đợt thu hồi lần này được sản xuất vào khoảng thời gian từ ngày 1/11/2025 đến 31/7/2026. Trong đó, 35 xe bị cụm túi khí rèm trần phía phải và có 29 xe bị phía trái. Tổng số xe bị ảnh hưởng đợt thu hồi lần này là 64 xe.

Nguyên nhân do túi khí rèm bên có thể va chạm với ốp trang trí trụ B trong quá trình kích hoạt và không bung đúng như thiết kế. Khi xảy ra va chạm, giá đỡ túi khí tại trụ B có thể bung rời và văng ra, làm tăng nguy cơ chấn thương cho người ngồi trên xe.

Trường hợp khách hàng chưa lắp đặt sản phẩm thuộc diện ảnh hưởng trên xe, đại lý ủy quyền của Ford sẽ thu hồi sản phẩm và hoàn trả toàn bộ số tiền khách hàng đã thanh toán.

Nếu khách hàng đã lắp đặt sản phẩm thuộc diện ảnh hưởng trên xe, đại lý ủy quyền sẽ kiểm tra và thay thế giá đỡ túi khí trụ B miễn phí.

Ngoài ra, trong quá trình sử dụng, nếu chủ xe có nghi ngờ túi khí trên xe của mình thuộc diện ảnh hưởng, có thể đưa xe vào kiểm tra tại xưởng dịch vụ đại lý ủy quyền chính hãng của Ford Việt Nam để được kiểm tra và thay thế miễn phí (nếu cần).

Thời gian thực hiện chương trình từ tháng 10/2026 cho đến khi hoàn tất việc xử lý đối với toàn bộ sản phẩm thuộc diện ảnh hưởng.