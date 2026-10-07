Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Land Rover Defender 2024.

Theo thông tin từ Cơ quan Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA), mẫu xe Land Rover Defender đang phải triệu hồi do dây an toàn ở hàng ghế thứ hai (được cung cấp bởi Autoliv) có thể được may không đúng cách và không giữ được người ngồi trong xe khi có va chạm, làm tăng nguy cơ chấn thương cho hành khách.

Tổng cộng, Land Rover sẽ phải triệu hồi 371 xe Defender tại thị trường Mỹ do lỗi trên (tất cả thuộc đời 2024). Dự kiến, các xe trong diện ảnh hưởng sẽ được kiểm tra và thay thế dây an toàn ở hàng ghế thứ hai để khắc phục lỗi.

Triệu hồi 371 xe SUV Land Rover Defender do lỗi dây an toàn.

Cách đây ít ngày, Hệ thống cảnh báo nhanh của Liên minh châu Âu (EU) đã thông báo đợt triệu hồi với hai mẫu xe Defender và Discovery của Land Rover do lỗi bình nhiên liệu có thể bị rò rỉ và gây hỏa hoạn.

Trước đó, vào tháng 3 vừa qua, NHTSA cũng công bố đợt triệu hồi với gần 500 chiếc Land Rover Defender do lỗi mối hàn giá đỡ dây an toàn của hàng ghế thứ ba có thể làm tăng nguy cơ chấn thương cho hành khách.