Triệu hồi 207 xe Volkswagen Tiguan Allspace do nguy cơ mất lái

Theo thông tin được công bố bởi Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), toàn bộ số xe Volkswagen Tiguan Allspace nằm trong diện triệu hồi đều được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 18/11/2017 đến ngày 7/9/2022. Những Volkswagen Tiguan Allspace bị ảnh hưởng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mexico.

Về nguyên nhân triệu hồi, hãng ô tô Đức cho biết, trên những xe bị ảnh hưởng có bộ phận bu-lông cố định thước lái bên phải trên bệ đỡ cầu trước có thể bị hơi ẩm và nước xâm nhập. Hiện tượng này có thể dẫn đến khả năng bu-lông bị ăn mòn, khiến mối ghép bị lỏng và phát ra tiếng động bất thường khi đánh lái.

Trong một số trường hợp, phần đầu của bu-lông có thể bị gãy, theo đó thước lái sẽ chỉ còn cố định ở một bên. Nếu tiếp tục vận hành, đặc biệt khi đánh lại tại chỗ hoặc ở tốc độ thấp, vỏ thước lái có thể bị nứt vỡ, từ đó dẫn đến tình trạng xe mất khả năng điều hướng, tăng nguy cơ gây tai nạn.

Mẫu xe Volkswagen Tiguan Allspace đời 2022 - Ảnh: VW

Vì vậy, nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng và quyền lợi người tiêu dùng, Volkswagen Việt Nam sẽ tiến hành triệu hồi toàn bộ xe bị lỗi để kiểm tra và thay thế bu-lông miễn phí.

Hoạt động triệu hồi sẽ được thực hiện miễn phí tại hệ thống đại lý chính hãng. Theo kế hoạch, chương trình triệu hồi bắt đầu triển khai từ ngày 5/11/2026 và sẽ kết thúc vào ngày 5/11/2029. Thời gian kiểm tra và khắc phục lỗi dự kiến mất khoảng một giờ cho mỗi xe.

Volkswagen Tiguan Allspace ra mắt thị trường Việt Nam lần đầu tiên vào giữa năm 2018. Mẫu xe có cấu hình 5+2 chỗ ngồi, trục cơ sở dài hơn 112 mm so với phiên bản tiêu chuẩn Tiguan.

Mẫu xe trang bị động cơ xăng 2.0 TSI tăng áp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion, công suất cực đại 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm.

Hiện tại biến thể Tiguan Allspace đã không còn hiện diện trong danh mục sản phẩm của nhà phân phối chính hãng Volkswagen Việt Nam. Mẫu xe Volkswagen Tiguan đang bán trên thị trường có hai phiên bản cùng mức giá khuyến nghị từ 1,599 - 1,688 tỷ đồng.

Tiguan Allspace nhập khẩu Mexico. Những năm bán tại Việt Nam, xe có giá hơn 1,7 tỷ đồng.