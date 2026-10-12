Triều cường vượt đỉnh, người dân TP Hồ Chí Minh bì bõm lội nước

Khoảng 5h30 ngày 12/10/2026, nhiều tuyến đường trong khu dân cư Bình Hưng (xã Bình Hưng, TP Hồ Chí Minh) bị ngập nước do triều cường dâng cao. Nước tràn lên mặt đường, gây khó khăn cho người dân di chuyển vào sáng sớm.

Anh Nguyễn Hải Linh (phường Tân Thuận) cho biết mực nước tiếp tục dâng cao trong sáng nay. Gia đình anh đã chuyển những tài sản có giá trị ở tầng trệt lên tầng trên, một số vật dụng nặng được kê cao để hạn chế thiệt hại. Những đồ đạc đặt ngoài sân đành chấp nhận bị ngập.

Trước đó, chiều 11/10/2026, triều cường khiến nhiều tuyến đường như Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ), Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận) ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, sinh hoạt của người dân.

Ghi nhận tại một số đoạn đường, nước ngập gần đến ống pô xe máy. Nhiều phương tiện chết máy khi lưu thông qua vùng ngập, buộc người dân phải xuống xe, dắt bộ để tiếp tục hành trình.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tăng nhanh và duy trì ở mức cao. Lúc 17h40 ngày 10/10, đỉnh triều tại trạm Thủ Dầu Một đạt 1,87m. Tại trạm Phú An, mực nước đạt 1,66m lúc 16h; trạm Nhà Bè đạt 1,74m lúc 15h30.

Từ ngày 11 đến 12/10/2026, mực nước đỉnh triều tiếp tục lên cao, có khả năng đạt 1,90–1,95m tại trạm Thủ Dầu Một. Tại các trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước có thể dao động 1,70–1,75m, cao hơn báo động 3 khoảng 0,10–0,15m. Đỉnh triều tại các trạm Phú An và Nhà Bè dự kiến xuất hiện trong khoảng 4–6h và 16–18h; tại trạm Thủ Dầu Một khoảng 6–8h và 18–20h.

Cơ quan khí tượng nhận định đây là một trong những kỳ triều cường cao trong năm. Mưa lớn kết hợp triều cường có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Người dân được khuyến cáo chủ động theo dõi diễn biến triều cường, lựa chọn lộ trình phù hợp và hạn chế đi qua các khu vực ngập sâu để bảo đảm an toàn.