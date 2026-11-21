Đường Phan Ngọc Hiển, phường Tân Thành (Cà Mau) bị ngập sâu. Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN

Dự báo, trong 24-48 giờ tiếp theo, mực nước tại ven biển Nam Bộ có xu hướng tăng. Dự báo mực nước cao nhất tại Vũng Tàu có thể đạt 3,95 - 4,05m.

Triều cường kết hợp với nước dâng do gió mùa có khả năng gây ngập úng ở khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao, làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông, ảnh hưởng đến giao thông và hoạt động kinh tế - xã hội ở khu vực trong khoảng thời gian từ sáng sớm và chiều hàng ngày. Ngoài ra, cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do triều cường lớn gây ngập úng trong thời gian tới, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng, triển khai việc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh.

Lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven biển, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu.

Các tỉnh, thành phố sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất; gia cố, bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản; thu hoạch hoa màu, cây trồng cạn đến thời kỳ thu hoạch; phòng, chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp, bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại; thông báo cho chủ phương tiện vận tải thủy về ngập úng để chủ động biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình.

Liên quan đến tình hình lũ quét, sạt lở đất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này.

Theo đó, từ 16 giờ 20 phút đến 21 giờ 20 phút, khu vực các tỉnh, thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng tích lũy phổ biến như thành phố Huế 5-10mm, có nơi trên 20mm, thành phố Đà Nẵng từ 5-10mm, có nơi trên 30mm; Quảng Ngãi và Gia Lai từ 10-20mm, có nơi trên 40mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, Lộc An, Phú Lộc; Khe Tre, Vinh Lộc; A Lưới 4, Bình Điền, Long Quảng, Nam Đông, Hương An, Hương Trà, Kim Long, Kim Trà, Phú Bài (thành phố Huế).

Tại thành phố Đà Nẵng có các xã, phường: Bà Nà, Duy Xuyên, Hòa Tiến, Hòa Vang, Nam Trà My, Nông Sơn, An Khê, Hải Vân, Liên Chiểu, Quế Phước, Tam Mỹ, Tiên Phước, Trà Giáp, Trà Liên; Chiên Đàn, Đại Lộc, Đồng Dương, Đức Phú, Hà Nha, Núi Thành, Hòa Khánh, Phú Ninh, Phước Thành, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, Sông Kôn, Sông Vàng, Tam Xuân, Tây Hồ, Thăng Phú, Thạnh Bình, Thu Bồn, Trà Leng, Trà My, Trà Tân, Trà Vân; Avương, Bến Giằng, Đông Giang, Hiệp Đức, Lãnh Ngọc, Phú Thuận, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Năng, Phước Trà, Tam Anh, Thượng Đức, Trà Đốc, Trà Tập, Việt An.

Đối với tỉnh Quảng Ngãi có các xã, phường: Ba Dinh, Ba Động, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Vinh, Ba Xa, Kon Plông, Lân Phong, Nguyễn Nghiêm, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Thiện Tín; Đặng Thùy Trâm, Đình Cương, Đông Trà Bồng, Minh Long, Mộ Đức, Đức Phổ, Trà Câu, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Mai, Sơn Tây Hạ, Trà Bồng, Vệ Giang, Ba Gia, Bình Chương, Bình Minh, Cà Đam, Khánh Cường, Măng Bút, Măng Đen, Nghĩa Giang, Ngọc Linh, Phước Giang, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Tây, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Sơn Tịnh, Trà Giang, Trường Giang.

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có các xã, phường: An Hòa, Ân Tường, An Vinh, Kim Sơn, Vạn Đức; Ân Hảo, An Lão, An Toàn, Hoài Ân, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Tây, Tam Quan, Uar, Vân Canh, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 15 giờ ngày 20/11 đến 15 giờ ngày 21/11, khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Hương Phú 121,6mm (Huế); Trà Giáp 230,4mm (Đà Nẵng); Trà Thanh 247mm (Quảng Ngãi);... Từ 3 giờ đến 15 giờ ngày 21/11, khu vực tỉnh Gia Lai đã có mưa vừa, mưa to như Nghĩa Điền 96mm, Vĩnh Hảo 65,5mm,... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Đối với tình hình lũ trên các sông của thành phố Huế, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, từ nay đến ngày 22/11, trên các sông ở thành phố Huế tiếp tục có dao động và ở trên dưới mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc thành phố Huế. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội.

Hiện mực nước trên các sông ở thành phố Huế có dao động. Mực nước lúc 13 giờ ngày 21/11 trên sông Hương tại trạm Kim Long 1,04m, trên mức báo động 1 là 0,04m.