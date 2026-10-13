Triều cường và tình người Tây Đô giữa 'biển nước'

Đường phố Cần Thơ ngập do triều cường

Linh hoạt, thích ứng

Triều cường ở Cần Thơ thường đạt đỉnh vào lúc 5 đến 8 giờ và 17 giờ đến 20 giờ, hai khung giờ cao điểm của sinh hoạt đô thị.

Từ chu kỳ này đã giúp cư dân trẻ và người lao động chuyển từ thế thụ động "chịu trận" sang chủ động thích ứng. Việc theo dõi lịch thủy văn trên các ứng dụng di động hay mạng xã hội trở thành thói quen đầu ngày.

Chí Nhân ( Sinh viên khoa Xã hội, nhân văn Đại học Cần Thơ) cho biết, bản thân luôn chủ động trong việc đi lại bằng cách đi học từ sớm trên các con đường tắt, vừa đảm bảo không trễ giờ lên lớp vừa tránh ngập nước hỏng xe.

Sinh viên một số trường như Đại học Cần Thơ, Đại học Y Dược chọn cách rời xóm trọ từ 5 giờ 30 phút để đến hội trường học bài sớm thay vì chôn chân giữa dòng nước ngập trên đường Nguyễn Văn Cừ hay đường Mậu Thân, trong khi người đi làm rủ nhau chuyền tay những tấm "bản đồ né ngập" luồn lách qua các con hẻm cao ráo.

Sự thích ứng ấy không chỉ dừng lại ở việc thay đổi lộ trình hay giờ giấc, mà còn trở thành những phản ứng sinh hoạt đầy sáng tạo.

Một trong những điều ấn tượng có lẽ là hình ảnh các quán ăn, tiệm cà phê vẫn đón khách ngay giữa "biển nước". Không hề chịu cảnh đun nấu gián đoạn hay đóng cửa im lìm, chủ quán linh hoạt lắp sẵn các tấm chắn sóng bằng gỗ, kim loại ngay trước cửa, đồng thời kê cao toàn bộ bàn ghế, bếp nấu và tủ hàng lên các kệ gạch chắc chắn.

Khách hàng , phần lớn là sinh viên và dân văn phòng cũng chẳng vì nước tràn ngập sàn mà ngần ngại ghé qua.

Người dân thích nghi với triều cường một cách vui vẻ

Khung cảnh tưởng chừng như bất tiện ấy lại trở thành nét độc đáo trong các đợt triều cường, nơi sự nhẫn nại, nét dí dỏm và tinh thần vươn lên của người dân sông nước hiện lên rõ nét nhất.

Khái niệm "thời trang hai chế độ" ra đời khi học sinh, sinh viên và dân công sở mang theo dép nhựa, quần ngắn để "vượt sông", rồi mới thay sang trang phục chỉn chu khi đã bước vào lớp học hay văn phòng.

Đối với những người lao động mưu sinh trên đường như tiểu thương, tài xế công nghệ hay shipper, sự linh hoạt còn là bài toán sinh kế.

Họ chủ động kê cao chân kệ, dùng tấm chắn sóng tạm thời, chuyển sang giao nhận ở các tuyến đường gầm cao hoặc tranh thủ bán hàng vào những khoảng thời gian nước rút.

Ấm áp tình người giữ dòng nước nơi đô thị

Đằng sau những vất vả của mùa nước nổi đô thị lại là những làn sóng nhân văn ấm áp lan tỏa khắp các ngã tư.

Hình ảnh các chiến sĩ công an, thanh niên tình nguyện "căng mình" giữa dòng nước đục để đẩy giúp những chiếc xe chết máy, hướng dẫn giao thông hay những điểm sửa xe, thay bugi miễn phí xuất hiện ở dọc các đoạn đường ngập sâu đã trở thành điểm tựa tinh thần quen thuộc.

Anh Phong Duy ( ngụ tại đường Cách mạng tháng Tám, phường Bình Thuỷ) cho biết, Cần Thơ những ngày ngập nước làm việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn. Nhưng các tuyến đường ngập nặng, khung giờ cao điểm không lúc nào vắng bóng các chiến sĩ công an, đoàn thanh niên và các em sinh viên luôn túc trực, không quản khó khăn hỗ trợ mọi người di chuyển.

Triều cường tại Cần Thơ có thể là một bài toán hạ tầng và biến đổi khí hậu cần những giải pháp căn cơ lâu dài, nhưng ở góc độ đời sống, chính sự linh hoạt, nhạy bén và tinh thần đùm bọc của người dân đã viết nên một bức tranh sinh động về bản lĩnh sống dẻo dai của con người miền sông nước.

Một số hình ảnh trong đợt triều cường tại Cần Thơ (Ảnh: Minh Trung)