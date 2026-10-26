Triều cường TP.HCM vượt báo động 3, đề phòng ngập giờ tan tầm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 26/10, thời tiết Nam Bộ và TP.HCM có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ trong ngày dao động 24-34 độ C.

Về triều cường khu vực sông Sài Gòn, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo những ngày tới, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết trạm trên các sông, kênh, rạch khu vực TP.HCM tiếp tục lên theo kỳ triều cường rằm tháng Chín (Âm lịch).

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo đỉnh triều cao nhất đợt theo kỳ triều cường rằm tháng Chín trong hôm nay. Ảnh: Duy Hiệu.

Đỉnh triều cao nhất trong đợt này có khả năng xuất hiện ngày 26-28/10 (nhằm ngày 17-19/9 Âm lịch). Tại trạm Phú An và Nhà Bè ở khoảng 1,7-1,75 m (trên báo động 3 từ 0,1-0,15 m); trạm Thủ Dầu Một ở khoảng 1,8-1,86 m (trên báo động 3 từ 0,2-0,26 m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều 5h-7h hoặc 17h-19h. Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2.

Dự báo triều cường vùng ven biển TP.HCM, đài thông tin từ chiều tối 26/10-27/10, mực nước đỉnh triều vùng ven biển TP.HCM lên chậm và ở mức cao. Đỉnh triều cao nhất trạm Vũng Tàu mức 4,02-4,08 m; thời gian xuất hiện 14h-15h và 1h-2h.

Đây là đợt triều cao cần lưu ý đề phòng nguy cơ cao gây ngập úng, tràn đê bao ở khu vực TP.HCM; ảnh hưởng giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, ô nhiễm nguồn nước...