Triều cường TP.HCM lên đỉnh 1,65 m trong những ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/9, thời tiết TP.HCM và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày dao động 23-323 độ C.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo triều cường tại TP.HCM đạt đỉnh 1,65 m trong ngày 28-30/9. Ảnh: Hoài Bảo.

Dự báo triều cường khu vực sông Sài Gòn, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho hay mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại các trạm trên sông Sài Gòn lên nhanh theo kỳ triều cường Rằm tháng Tám Âm lịch, ở mức cao. Trong ngày 26/9, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày đo tại trạm Phú An 1,45 m (trên báo động 1 là 0,05 m); trạm Thủ Dầu Một 1,57 m (dưới báo động 3 là 0.03 m).

Đài dự báo mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên các sông, kênh và rạch khu vực TP.HCM tiếp tục lên trong 3-4 ngày tới, sau biến đổi chậm. Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 28-30/9 (tức 18-20/8 Âm lịch). Cụ thể, trạm Phú An và trạm Nhà Bè ở khoảng 1,6-1,65 m, ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 3 là 0,05 m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 6-8h và 17-19h.

Còn trạm Thủ Dầu Một 1,75-1,85 m, ở mức trên báo động 3 khoảng 0,15-0,25 m. Cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cường cao có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực TP.HCM.

Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2.